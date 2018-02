Del mismo modo que Courtney Barnett se encargó de ser una de las defensoras más visibles dentro del panorama musical alternativo para que el matrimonio entre personas del mismo sexo se haga efectivo en Australia (algo que finalmente se concretó hace unos meses, a finales de 2017); ahora, la de Melbourne traslada la misma causa a un spot publicitario… de Apple.

Y es que Barnett pone música y voz a su particular versión de Never Tear Us Apart, conocida canción de INXS (de los que había versionado hace cuatro años íntegro el Kick, posiblemente el disco más conocido de la banda de los hermanos Farriss) y que sirve como banda sonora de First Dance, un spot en el que Apple promociona su iPhone X con diferentes imágenes de bodas entre personas del mismo sexo.

Baile igualitario