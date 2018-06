Si no eres, como diría David Broncano, “millennial de to’ lo gordo”, es decir, nacido en la década de los ’90 en adelante, probablemente no conozcas una de las aplicaciones musicales de moda, utilizada especialmente por adolescentes. Si no eres de esa franja y conoces la app, posiblemente no la entendieras las primeras veces. Sin embargo, ahora se ha convertido en un campo de creación de posibles videoclips.

Así lo confirma Barei, artista que representó a España en Eurovisión en 2016 con la canción Say Yay!, quedando en el puesto 22 del certamen (uno por delante de Amaia y Alfred este año), y que con motivo de la reciente publicación de You Number One, tercer ejercicio discográfico de la artista madrileña, en el que sigue explorando los puntos en común entre el pop de fórmula comercial y sonoridades heredadas de la música negra, ha decidido que su nuevo videoclip esté conectado con la aplicación musical.ly.

Desde su agencia de comunicación confirma que se trata del “primer videoclip de la historia” realizado con esta app, en donde, por lo general, los jóvenes se graban haciendo mímica de sus canciones favoritas, y colgándolas tanto en esta app como en Instagram: una especie de karaoke para amantes del playback y el exhibicionismo, que ahora puede llegar a convertirse en un campo de videoclips.

Para el videoclip de la canción que da título a su nuevo trabajo, con una sonoridad que recuerda al Love Yourself de Justin Bieber, ha decidido contar con la participación de algunos de los influencers de dicha app con más seguidores de España: @laurap21, @naimdarrechi, @lolaloliitaaa, @pablobrotonss y @carlaflila, además de contar con bailarines de la compañía Kidz On the Block.

Un guiño de la artista a la generación más joven, hiperconectada y con un entendimiento mayor de por dónde respira el viento en internet muy por delante de la industria musical.

Pop App