Willy Bárcenas golpea al director del Tomavistas en la after party de Vetusta Morla

Habrá tocado en el Sonorama, el Arenal Sound y otros festivales de corte ‘indie’ o ‘alternativo’; pero Willy Bárcenas y sus Taburete hay uno en el que seguro no actuarán nunca: el Tomavistas. Y es que, como recoge el mundo, el encontronazo que se produjo entre el líder de Taburete e hijo del ex tesorero del Partido Popular y José Gallardo, uno de los directores del festival madrileño que se celebra en el Parque Enrique Tierno Galván cada primavera y con quien hablamos hace unos meses, parece haber sellado la distancia definitiva entre ambas partes.

Todo sucedió tras el concierto de Vetusta Morla, que se celebró tras el histórico concierto de la banda tricantina, en el que convocaron a 38.000 personas en la Explanada de La Caja Mágica, y del que os hablamos al detalle en esta crónica. La fiesta post-concierto (o after party) se celebró en la céntrica sala Gotham. Allí, invitados de la banda y distintas personalidades de la industria, se encontraban Gallardo y Bárcenas.

Según recoge La Otra Crónica del diario El Mundo , “el productor dijo que se ‘alegraba’” de que su padre, Luis Bárcenas, estuviera en la cárcel; aunque otra fuente indica que el comentario solo se limitó a “una pregunta sobre qué tal estaba su familia”. Desde Notodo hemos indagado más, y otra fuente indica que la primera de las hipótesis es la más fiel: Gallardo le comentó que se alegraba que su familia esté en la cárcel, tras los hechos delictivos probados que se produjeron en el juicio. El Mundo prosiguen con la historia:

“Sin mediar palabra, el miembro de Taburete dio un puñetazo al productor, sin que éste hiciese nada al respecto ya que, casi al instante, el equipo de seguridad del recinto se llevó del lugar a Willy Bárcenas por iniciar el altercado”

José Gallardo no ha desmentido los hechos, aunque no ha hecho declaraciones para LOC. Sí confirmó que no ha interpuesto ninguna querella por agresión. Desde el equipo de Taburete no han hecho ninguna declaración. En cualquier caso, viene al pego traer la frase de la canción Golpe maestro de Vetusta Morla: “fue un atraco perfecto, un golpe maestro”.

Atraco perfecto, golpe maestro