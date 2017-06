Se autodefine como uno de los principales candidatos para hacerle frente a Despacito por la canción del verano de este 2017 (nosotros os propusimos otras 25 hace unos días). De algún modo, el gancho le está funcionando a Adonde Boy y su versión libre del Barcelona de Ed Sheeran, uno de los singles más radiados del pelirrojo británico: en tan solo cuatro días suma más de 70.000 reproducciones en YouTube y es uno de los virales indiscutibles del fin de semana.

¿La razón? No solo el evidente carácter pegadizo de una canción que llevamos semanas cantando (queriendo o no) a través de la versión de Sheeran; sino la capacidad por retratar la idiosincrasia moderna y contemporánea de la capital catalana, dejando frases que a buen seguro repetiremos a lo largo de todo este verano, como ese “Barcelona is not Spain / Spain is Barcelona”; o ese “quería conocer los secretos que tú escondes / y el vuelo a Barcelona era más barato que a Londres”.

La culpa la tiene el actor y cómico Limoo, conocido por sus vídeos virales en internet y su colaboración en el Late Motiv de Andreu Buenafuente; y la labor conjunta del guionista y compositor Ignasi Taltavull, autor de varios de los éxitos musicales del programa cómico de la TV3 Crackòvia, y el guionista del programa Alguna Pregunta Més?, Aitor Pérez Vizcaíno.

Verano condal