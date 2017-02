La mayoría de mujeres jugamos con Barbies en nuestra infancia. Y no solo eso, sino que en algún momento, quisimos parecernos a ellas. Es el icono de las muñecas, la Kim Basinger del mundo de los juguetes. Inspirada en Lilli, una muñeca alemana que se regalaba en las despedidas de soltero, en 1959 Mattel creaba una muñeca muy distinta a los bebés a los que las niñas daban el biberón o paseaban en su carrito. Era mayor, tenía una larga melena rubia, pecho, cintura de avispa (en una escala humana la cintura de Barbie mediría 46 cm) y era extremadamente guapa y delgada. Ahora la sala de exposiciones de la Fundación Canal de Isabel II, se tiñe de rosa para presentar la exposición Barbie, más allá de la muñeca. Una muestra coproducida por la Fundación Canal y la empresa Mattel que reivindica la muñeca Barbie como un icono de la igualdad de género y a la que presenta como un “baluarte de la feminidad” y ejemplo de “autosuperación”.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 2 de mayo, repasa sus 56 años de historia a través de 438 piezas de colección, que ponen de manifiesto que esta muñeca no es solo un juguete, sino todo un icono. Pero también pretende vender a Barbie como portadora de unos muy cuestionables valores de superación. Quizá el espectador deba ir efectivamente “más allá de la muñeca” con el fin de decidir con qué posible lectura se queda. En los folletos promocionales de la misma puede leerse que Barbie revolucionó los patrones de juego de las niñas y que durante más de medio siglo les ha inspirado valores de igualdad de género, de integración racial y cultural y todo ello sin dejar de lado su condición de referente de la moda y de baluarte de la feminidad. Busquemos la igualdad de género y esas trascendentes facetas a lo largo de la vida de Barbie: desde su nacimiento hemos podido verla con conjunto barbacoa, yendo de compras, en una noche de esplendor, de vacaciones en Roma, yendo a trabajar con falda de tubo roja… En los ochenta se calzó unos vaqueros y unos patines y también apareció la primera Barbie negra. En épocas más recientes vemos a Barbie icono pop, Barbie Ferrari o Barbie alfombra roja.

Pero, ¿es realmente Barbie un ejemplo de integración? ¿Dónde exactamente tiene que integrarse? Barbie es rica y una triunfadora. Tiene millones de accesorios, un mundo hecho para ella. Un cadillac rosa descapotable, casas, bolsos, zapatos y ropa, mucha muchísima ropa… ¿Cómo si no iba a convertirse en ese baluarte de moda que es tan importante para las niñas? Además no olvidemos un hecho importante: sea yendo a la compra en bici o al espacio de astronauta, Barbie va siempre ideal de la muerte. Si como la muestra asegura, Barbie es un modelo aspiracional, deberíamos considerar seriamente el mensaje que transmite a las niñas, que no es otro que el que se nos transmite a todas las mujeres que formamos parte de la cultura occidental a través de las revistas y la publicidad: que vales por el aspecto que tienes y no por lo que haces. La imposibilidad de parecerse a su ídolo crea en las niñas el ya conocido “Síndrome de la Barbie”, un fenómeno que sacude al mundo y causante de anorexia y operaciones de cirugía estética en chicas muy jóvenes.

Solo hay que situarse en el contexto en el que nace: quienes hemos visto Mad Men podemos dibujar muy bien en nuestra mente la estampa de los Estados Unidos en su momento de álgido machismo, de la publicidad descarnada; los sesenta fueron la era Marilyn, del ama de casa bella y frustrada, el momento de la máxima explotación de esa “feminidad” que la mujer obediente debía cumplir. A pesar de que -todo hay que decirlo- es cierto que no existe profesión en la que Barbie no haya metido la cabeza, y las hay muy molonas: desde pirata a sismóloga pasando por presidenta, y de que el lema de la muñeca es “puedes ser todo lo que tú quieras”, sus posesiones materiales y su look parecen primar sobre la vocación.

“Barbie ha sido una revolucionaria”, asegura Elena Sanjurjo, directora de marketing de Mattel, “y toda la exposición muestra las distintas facetas de Barbie, que no son sino la representación de lo que ha pasado en la sociedad”. Decir que Barbie es revolucionaria es como decir que Donald Trump es el fundador de FEMEN. Barbie es reaccionaria porque se trata de un juguete dirigido exclusivamente a niñas, fomentando así una sociedad desigual. Si Barbie fuera esa “extraordinaria narradora de los cambios sociales de los últimos sesenta años” deberíamos no solo haber visto a Barbie manifestándose contra la Guerra de Vietnam, Barbie quemando su sujetador, Barbie Pantera negra o Barbie Wendy O. Williams, sino también a Barbie desahuciada o a Barbie despedida por su reciente embarazo. Pero no todo está perdido. Un estudio realizado por la doctora Agnes Nairn de la Universidad de Bath sugiere que las niñas a menudo pasan por una etapa en la que odian a sus muñecas Barbie y las someten a una serie de castigos, incluida la decapitación y colocar la muñeca en el microondas. Todo un rito de paso.

Barbie, más allá de la muñeca