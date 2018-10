Mucho se ha hablado del acto en sí de autodestruir su obra; pero poco se ha hablado de la chapuza de no destruirla del todo. Como nadie hablaba de ello, ha tenido que ser el propio Banksy el que saliera a hacer declaraciones sobre la curiosa manera de destrozar una de sus obras más icónicas, que acababa de ser vendida en una subasta por 1042 millones de libras (es decir, 1,2 millones de euros o 1,4 millones de dólares, aproximadamente). Y no, no todo salió como esperaba.

De hecho, salió mal. El plan de Banksy era que Girl With Baloon quedara totalmente despedazado tras pasar por una trituradora de papel; pero, como todo el mundo ha podido, ver el resultado ha sido destrozar la mitad de la obra y la otra mitad en estado original, como si se le hubieran apagado las pilas.

En el documental Shredding the Girl and Baloon: The Director’s Half Cut, el artista, que sigue manteniendo su anonimato, confiesa que en los ensayos previos todo había funcionado a la perfección. Sin embargo, y aunque el impacto mediático fue global, Banksy no ha quedado contento del todo con el resultado.

Destrozando mal