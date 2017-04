Es una de las figuras más enigmáticas y misteriosas del mundo. Escurridizo tanto para difundir su arte como para mantenerse en el anonimato (hasta tal punto de no ir a los Oscars cuando se lo nominó por el documental Exit Through the Gift Shop en el que salía camuflado), Banksy ha conseguido esconder su imagen durante cerca de 25 años, desde que comenzara a plasmar su obra en las calles de Bristol a principio de la década de los años ’90. Pero ahora parece haber sido descubierto.

Es la figurita difícil de conseguir y uno de los artistas más codiciados no solo por el valor de su arte, sino por lo esquivo que ha resultado ser. Pero hace unos días parece haber sido cazado (presuntamente) en Israel por una persona relacionada con el centro comercial en el que estaba pintando con un spray una pared del recinto.

En el vídeo que se ha difundido podemos ver cómo el artista intenta tapar su rostro mientras sostiene stencils y diverso material comúnmente utilizado por Banksy para crear sus obras. Además, el británico ha presentado hace tan solo unas semanas un hotel en Belén decorado con su obra, y en el que inmortaliza a través de algunas de sus irónicas intervenciones el conflicto palestino-israelí; por lo que es relativamente fácil haberlo visto trabajando cerca de la zona.

El trabajador que consiguió grabar el vídeo ha declarado esto, según nuestros compañeros de The Medizine:

El centro comercial abre a las 10 de la mañana, pero si tienes que estar ahí antes, tienes que firmar con tu nombre.

Lo realmente raro es que cuando he venido y he tenido que firmar con mi nombre, he visto la firma de una persona con nombre inglés y he preguntado al guarda de seguridad: “¿quién es?”.

“Me ha dicho que un artista de Inglaterra”, me contestó.

Banksy cazado