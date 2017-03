Juan Crioio (Cali, Colombia, 1989) es una de las personas que está detrás de la idea de Bandwidth, una aplicación móvil gratuita que conecta a músicos y bandas de una misma ciudad, una herramienta que viene a sustituir los clásicos tablones de anuncios musicales. En la plataforma, los músicos pueden buscar componentes para su banda, mostrar su trabajo o buscar una banda en su ciudad, por ejemplo.

Notodo: ¿Cómo nace la idea de Bandwidht?

Juan Crioio: Yo trabajo en un espacio de coworking, en Betahaus en el barrio de Gracia, en Barcelona, y allí conocí a un chico que es desarrollador de IOS. Como yo ya llevaba un tiempo trabajando en la organización de eventos musicales en Barcelona, le planteé la idea de crear una app para músicos. Empezamos a hablar y al final terminamos creando Bandwidth. Yo trabajo en una productora, OpenMusic, y tengo bastante experiencia en el ámbito musical, así que pensé que crear una aplicación para reunir a músicos y facilitar la formación de bandas podía ser interesante.

NTD: Explícame un poco acerca de OpenMusic, tengo entendido que no es una productora al uso.

Juan: Con OpenMusic empezamos hace un par de años y lo que hacemos es organizar conciertos en lugares poco habituales. Hace poco hicimos uno en una lavandería y otro en una biblioteca. Se trata de sacar la música de su entorno natural: teatros, salas de conciertos y bares. También hemos organizado conciertos en terrazas y pisos privados. Nosotros los llamamos conciertos pop-up. Son de nueve a diez de la noche, habitualmente. Quedamos a las nueve, oímos el concierto y a las diez desalojamos el tinglao, aquí no ha pasado nada.

NTD: Es decir: si llegas tarde, te lo pierdes.

Juan: Efectivamente. Es una concepción distinta del concepto “concierto”. Lo montamos, lo hacemos y lo desmontamos antes de que llegue la policía. Ya hemos organizado más de treinta conciertos en Barcelona.

NTD: Barcelona es el escenario perfecto para este tipo de proyectos. ¿Crees que se podría exportar la idea a otras ciudades españolas?

Juan: Yo no he vivido en otras ciudades españolas, soy colombiano, pero llevo aquí cuatro años, no te lo sabría decir. Sí que es cierto que en Barcelona este tipo de iniciativas funcionan. OpenMusic nació de la necesidad de salir del circuito convencional de salas de concierto. Estaba harto de ir a Razzmatazz o al Apolo o tener que esperar al Sonar o al Primavera Sound. Así que decidimos montar algo que fuese más cercano a la gente. Si tú vienes a unos de estos conciertos que organizamos, tienes la posibilidad de hablar con los artistas, de tomarte una copa con ellos o de intercambiar opiniones. Estás de tú a tú, ya que los conciertos son para ochenta personas como máximo. Se trata de hacer algo personal y cercano, cambiar esa dualidad: espectador-artistas y acercar los dos entes, el uno al otro, porque lo vemos como algo positivo para ambas partes.

NTD: ¿Está el mundo de las artes escénicas dirigiéndose hacia algo más intimista? Proliferan las salas pequeñas, teatros reducidos, conciertos íntimos con diez o veinte personas de público.

Juan: Segurísimo. Con OpenMusic colaboramos con el Festival’era, un festival en el que tenemos como objetivo no meter a más de mil personas. La gente está empezando a buscar espacios más cómodos. El Primavera Sound es un festival que está de puta madre, pero a la gente no le mola tener que esperar una hora para pedir una cerveza, o irse al baño y tardar cuarenta minutos en encontrar a los colegas. Esto aún no ha llegado a Colombia, donde justo ahora están empezando a descubrir los grandes festivales. Sin embargo, estoy convencido de que esta es la tendencia natural: ir de lo grande a lo pequeño, simplemente porque resulta más cómodo y cercano.

NTD: Pero el Primavera Sound o el Sónar continúan teniendo mucho éxito en Barcelona.

Juan: Sí, pero son infumables, hay demasiada gente. Hay mucha programación, muchos cabezas de cartel, quieres ver a todo el mundo y al final no acabas viendo a nadie y no lo disfrutas como deberías. En el Primavera Sound, de un escenario a otro, caminas alrededor de cuarenta minutos y al final acabas perdiéndote la mitad de los conciertos. Simplemente, no llegas. Además, la gente no quiere esperar veinte minutos para entrar en un baño después de pagar cien euros para ver un concierto.

NTD: También se están montando obras de teatro en pisos.

Juan: Sí, y están teniendo mucho éxito. También hay algo llamado “red de terrazas” donde se hacen espectáculos en terrazas comunitarias, que habitualmente no tienen ningún uso. En el sur, concretamente en Sevilla, también hay un movimiento muy potente que tiene como objetivo reavivar todos esos espacios muertos que habían quedado en desuso. Esto es, en parte, gracias al clima que tenemos, tanto aquí en Barcelona como en el sur. En Barcelona se puede montar un bolo en una terraza en cualquier época del año.

NTD: Acabas de crear Bandwidth, una app para juntar músicos en las ciudades. Cuéntame más.

Juan: Todo nació en el coworking en el que trabajo, donde intentamos colaborar los unos con los otros y ayudarnos en la medida de lo posible. Tuve una idea y la desarrollamos.

NTD: El músico sube sus vídeos de Youtube o sus pistas de Soundcloud o Bandcamp y…

Juan: La idea de esta app es reemplazar los típicos tablones de anuncios, que ya han quedado desfasados. Tú creas tu perfil, subes tu música y te ubicas en un mapa. Si una banda busca a alguien con tu perfil, les saltará en la pantalla. También tú podrás saber si hay grupos en tu zona que buscan músicos. Si os moláis, quedáis y a probar.

NTD: ¿Qué pasa si eres un músico novel y no tienes nada grabado?

Juan: Eso puede pasar, es cierto, pero por más amateur que seas, siempre terminas grabándote de una manera u otra. Los músicos que se descargan nuestra app no siempre son profesionales. Además, cuando creas tu perfil, no tienes que subir ningún video si no quieres, sólo debes poner tus habilidades o preferencias.

NTD: Sigue sin resolverse el problema de la afinidad. Es un rollo Tinder: una app que a veces queda coja.

Juan: [Risas] A ver, el usuario sólo puede acceder a la app a través de Facebook. Cuando tú entras, la app recopila todos los likes que tú has dado a las bandas de música que te gustan. Si a ti te gusta Nirvana, Led Zeppelin y Metallica, la app recoge esas preferencias y cruza los datos con los de la otra persona y te dice: “con esta persona tienes diez bandas en común”. Ahí tienes un punto de encuentro con la otra persona.

NTD: ¿Se puede valorar a los músicos o las bandas?

Juan: Pues nos encantaría, pero aún no se puede hacer. Además, es un tema un tanto complejo, el de valorar personas.

NTD: ¿Venganzas personales?

Juan: Por ejemplo. La idea es no salir del plano musical, pasar de lo personal e intentar tener una app fiable y profesional. Sería injusto.

NTD: ¿Qué ocurre con aquellos músicos que pasan de las apps y el mundo digital?

Juan: Obviamente, no podemos pensar en todo el mundo, pero sí que es cierto que estamos trabajando en una página web para todas aquellas personas que no pasen de IOS y Android. Más allá de eso, no podemos hacer nada. La idea es hacer una página como la de Wallapop, donde puedes echar un vistazo, pero no puedes comprar ni vender nada. En el momento en que quieres formar parte de la comunidad, te tienes que descargar la app.

NTD: Muchas de las bandas consolidadas funcionan muy bien con el boca a boca. Cuando a alguien le falta un bajista, llama a alguien…

Juan: Sí, lo hemos tenido en cuenta. Mientras estábamos desarrollando Bandwidth, hicimos encuestas a muchos músicos sobre las opciones que contemplaban a la hora de buscar a nuevos componentes. Las respuestas fueron dos: el tablón de anuncios Atiza, que lleva activo desde 1999 y nunca ha cambiado su formato y el boca a boca, o Facebook. Estas opciones, tal y como funciona el mundo hoy en día, se quedan cortas.

NTD: ¿Qué espacio tiene la música clásica en vuestra app? ¿Puede una orquesta buscar un concertino, una viola o un trompeta?

Juan: Sí. En tu búsqueda tú puedes filtrar lo que quieras. Si eres técnico de sonido, o te dedicas a la producción, también puedes usar la app, ya que se contemplan todas las “profesiones” relacionadas con la música.

NTD: ¿Habéis tenido algún tipo de subvención para el desarrollo de la app?

Juan: Para nada, eso es trabajo por amor al arte, como muchas de las cosas que están saliendo ahora. Hemos estado currando un año para sacar Bandwidth sin ver un duro. Por suerte, tenemos otros trabajos que nos permiten vivir.

NTD: ¿Vais a intentar monetizar el proyecto?

Juan: Pues nos encantaría. De hecho, nosotros hicimos la app en catalán pensando en que en algún momento podríamos pedir alguna subvención del ámbito cultural, pero ¡qué va! De hecho, lo que pretendemos con Bandwidth es fortalecer la escena musical local de las distintas ciudades, que no deja de ser un beneficio para las propias ciudades. Otra cosa es que los ayuntamientos se den cuenta.

NTD: ¿Y el ámbito privado?

Juan: Sí, eso también lo hemos pensado: venderlo a otra empresa más grande, de hecho, es el sueño de cualquier aplicación: ser comprada por otra más grande. Pero aún no hemos entrado en esto: queremos crear un buen producto y luego intentar moverlo en todas direcciones.

NTD: ¿Dónde habéis presentado la app?

Juan: Pues la presentamos en el Primavera Sound, en el Sónar, en el Monkey Week de Sevilla y en Colombia, en el Bogotá Music Market. También en espacios pequeños, que es donde realmente tenemos a los usuarios potenciales.

