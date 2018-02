Rufus T. Firefly y Havalina se unen en un proyecto conjunto: Bandada

Hace unos años, Havalina llevaron a cabo un curioso experimento: unirse a Maika Makovski en un concierto en el que por momentos se fundían, por momentos volaban independientes los unos de la otra, pero que confinaba un curioso Frankenstein al que muchos llamaron Havakovski.

No fue mucho más allá, pero no es raro ver a uno de los nombres más omnipresentes de la guitarra eléctrica del circuito alternativo patrio (Manuel Cabezalí, líder de Havalina) mezclarse con otros proyectos. De ahí que no sea especialmente raro ver que ahora Havalina y Rufus T. Firefly han decidido crear otro Frankenstein si cabe aun más ambicioso: BANDADA, un artefacto rockero de dos cabezas, las de (valga la redundancia cabezona) [Manuel] Cabezalí y [Víctor] Cabezuelo.

Y es que ambas bandas se fundirán en, al menos, un concierto: el próximo sábado 12 de mayo en la Joy Eslava, como uno de los atractivos de la próxima edición del Sound Isidro. No es la primera vez que vemos a ambas bandas aprovechar sus sinergias: Cabezalí es el encargado de mezclar los discos de Rufus T. Firefly, y más de una vez ha sido invitado a sus conciertos.

“La idea de Bandada surgió a partir del deseo de hacer algo con las dos bandas juntas, yendo más allá del típico concierto donde primero toca una banda y después la otra. Entre nosotros lo llamamos Rufuslina. Es un proyecto arriesgado, ambicioso, y probablemente una de las ideas menos rentables que hayamos tenido en nuestras respectivas carreras; lo cual encaja perfectamente en la filosofía de ambas bandas”

Veremos cómo se adapta cada banda a la otra y, sobre todo, con qué sorpresa nos deleitarán. ¿Versiones? ¿Canciones propias que compongan a lo largo de estos meses? ¿Será debut y despedida o habrá continuidad en este proyecto? En cualquier caso, tendremos que esperar hasta el 12 de mayo. Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de Wegow .

Rufuslina