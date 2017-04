De aquella publicidad sin cobrar que sirvió como uno de los primeros himnos para Violadores del Verso al coro de “yo y mi yo y mi Ballantines” a esta auténtica orgía de música pre-estival que la marca de whisky ha decidido montar junto a Live Nation en Madrid los próximos 9 y 10 de junio en casi veinte salas del circuito de música en directo de la capital han pasado casi veinte años, pero se mantiene el mismo espíritu: darle al coro lo que es del coro.

En este caso, el Ballantine’s True Music Festival es un festival urbano que contará con más de 140 artistas que, el 9 y 10 de junio, se repartirán en 17 salas de la capital, con conciertos simultáneos de artistas internacionales de la talla de The Vaccines, Todd Terje, We Are Scientists, Digitalism, Is Tropical, Jain, Kakkmaddafakka, The Magician, Kiasmos, Oh Wonder, La Femme, Hot Chip, Fat White Family o Matías Aguayo, entre muchos otros artistas foráneos que se dejarán ver en el marco de la cita.

Junto a estos, una retahíla de nombres alternativos patrios: desde Delorean a Dinero, El Guincho, Mucho, Els Amics de les Arts, Manel, Maga, Belako, Bflecha, Cora Novoa, Alondra Bentley, ToteKing, Second, Soledad Vélez, Lois, Grises, The Parrots o Miss Caffeina, entre muchísimos otros.

Las entradas, que costarán 45 € con acceso a todos los conciertos, se pondrán a la venta a partir de mañana viernes 21 de abril en la red de Ticketmaster, la web de Live Nation o la propia página web de la cita.

Orgía de whisky