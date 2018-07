Se ha convertido en uno de los proyectos más singulares de lo que va de año, y en una de las propuestas que más ha sacudido la escena alternativa en los últimos meses. Y es que, más allá de la complejidad que conlleva mezclar ritmos tradicionales con música electrónica de vanguardia, Baiuca ha conseguido hacerse con un lugar en el mapa alternativo estatal, más allá de la funcionalidad y copias constantes de potenciales productos de indie mainstream.

Medios internacionales como el neoyorquino Remezcla o la francesa Nova Radio ya se han hecho eco de una propuesta de folktrónica que, en vez de mirar a Latinoamérica o a África, ha decidido mirar en las raíces tradicionales gallegas; y en tan solo tres meses Baiuca ha convertido su Solpor en uno de los debuts del año, y en uno de los proyectos que más ha multiplicado sus presentaciones en directo.

Ahora, el proyecto va más allá, y como dicen desde su sello, Raso Estudio, han decidido “convertir el concepto de “disco” más en una idea que en un plástico redondo, transformando ‘Solpor’ en una experiencia musical que, y nunca mejor dicho, “beba” de la tradición, pero que también se roce con la vanguardia”.

Y es que acaban de poner en circulación la reserva de una tirada limitadas del álbum en formato botella de vino con D.O. Ribeiro. En colaboración con I’m the Mocker (plataforma desde la que se realizan festivales como el Ribeiro Son de Viño en Galicia, donde se presentó hace unos días esta edición; o el Enofestival en Madrid) y con la multipremiada bodega Eduardo Bravo (productores de un vino artesanal cosechado en la llamada “milla de oro de la D.O. Ribeiro”), desde Raso han puesto a la venta un formato de álbum completamente transgresor y revolucionario: botella de vino + CD + descarga digital, que podéis realizar en este enlace por 13 € + gastos de envío.

Desde su sello lo dejan claro: “escuchar un disco está bien, pero mejor está bebérselo”. Razón no les falta.

Gira

21.07: Cornellá. Festival ARTeNOU

27.07: Buño. Mostra Olería Buño

04.08: Santiago de Compostela. Cidade da Cultura – Atardecer No Gaiás

04.08: Catoira. Romaría Vikinga

18.08: Burela. Osa do Mar

24.08: Parada do Courel. Festival dos Eidos

25.08: Monterroso. Festival Agrocuir da Ulloa

15.09: Madrid. Museo Thyssen-Bornemisza

29.09: Barcelona. Movistar Curiosus Fest

20.10: Madrid. 981 Heritage SON Estrella Galicia – Sala Alevosía

El disco que se bebe