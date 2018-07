Tan inclasificable como necesaria, Awwz se ha convertido a base de canciones y exploraciones en uno de los últimos bastiones de la música electrónica española de vocación internacional. En los últimos dos años la hemos visto actuar en festivales como el Sónar, el Primavera Sound o el DGTL, y salir de gira a países como México, Reino Unido, Argentina, Italia, Colombia, Perú o Guatemala; y todavía le ha sobrado tiempo para poder reinventarse, a tan solo un año de la salida de Glid, su último material “largo” (mediano, más bien: es un EP).

Ahora, explorando un registro más pop y rodeándose de Yaw Mini y Felix Rowell como colaboradores, nos presenta VISA, una no-canción-del-verano que respira calor, sensualidad r&b y una sonoridad que mantiene sus marcas de agua más identificables, pero también la saca a la estratosfera a orbitar otros planetas sonoros. Hablamos con la productora acerca de este nuevo lanzamiento.

Visa es un tema que se distancia del carácter algo más experimental y showermusic de Glid. ¿Estás cobrando una deriva más pop, más orgánico?

Me gusta experimentar con mi propia música, VISA tiene un carácter más pop, pero, a la vez no deja de tener mi firma. En cualquier caso, no me gustaría dejar de evolucionar.

¿Has tenido algún tipo de modelo, patrón o inspiración de cara a trabajar en esta Visa?

Visa ha salido de la colaboración de los tres artistas, sin pensarlo y con muchas ganas, nos juntamos y salió el tema de una forma muy natural. No hay una referencia exacta ni patrón establecido.

¿Es el adelanto de un material largo, o vas a seguir trabajando en singles sueltos?

Me sigo sintiendo muy cómoda con los singles y EP’s, por el momento.

Lanzas la canción justo al principio del verano. ¿La ves como una especie de “canción del verano alternativo” o algo por el estilo, o solo responde a la estrategia del sello que haya salido ahora?

No la llamaría ‘canción del verano’, pero sí que respira sol y calor. El hecho de sacarlo ahora es porque nos encaja tanto al sello como a mí, y también porque es cuando se ha acabado el tema.

¿Te sigues sintiendo identificada con las etiquetas ‘showermusic’ y ‘future r&b’ con las que te suelen catalogar, o hay una intención por tu parte de que no se te encasille?

La etiqueta “showermusic” es un estilo y sigue estando presente, el resto de etiquetas no las veo necesarias.

¿Cómo surge la colaboración con Yaw Mini y F. Dowell?

Estoy en una etapa en la que quiero colaborar con artistas para explorar diferentes metodologías y puntos de vista. En el caso de Visa, estábamos con Felix Dowell en el estudio grabando el saxo y perfilando la percusión cuando me comentó que sabía de un cantante en Londres que encajaría muy bien. Él conocía a Yaw Mini de Instagram, le envió un mensaje, le gustó la canción y a los pocos días mandó la grabación de voz final.

Tu anterior single (Bounce Back) y la canción que más repercusión tuvo de Glid (7 Suns) fueron dos colaboraciones con Demmy Sober. ¿Hay planes de hacer un trabajo más largo en conjunto con ella?

No voy a dejar de colaborar con Demmy, es una de las personas con las que me siento más cómoda en el estudio, aunque de momento no está previsto.

En el último año has estado tocando más fuera de España que dentro. ¿Dirías que la vocación del proyecto es más internacional? ¿Sientes que tu propuesta se comprende mejor fuera que dentro?

No tengo vocación internacional, pero sí que desde el principio la acogida ha sido mucho más fuerte fuera que dentro. Igual debería mudarme (ríe).

