Confiésalo: es bastante probable que, si eras un adolescente o estabas en esa fase entre el pavo y la madurez a principios de los 2000, en algún momento de estos últimos años te hayas preguntado, ¿qué fue de Avril Lavigne?

No fueron las cosas muy bien para la canadiense, que con sus primeros tres álbumes (Let Go, Under My Skin y The Best Damn Thing) se convirtió en un icono generacional, y en una superventas tan cerca del punk-pop de la MTV como de la movida pre-emo o la radio fórmula pop. No solo porque sus últimos dos álbumes de estudio (Goodbye Lullaby y el homónimo Avril Lavigne) pasasen prácticamente desapercibidos, o de puntillas, al menos si los comparamos con lo conseguido en sus primeros años de carrera; sino porque contrajo en la gira de 2014 la Enfermedad de Lyme, provocada por la mordedura de una garrapata, manteniéndola no solo alejada de los escenarios, sino que incluso corrió en peligro su propia vida.

Ahora, recuperada de esta enfermedad y con mucho que contar tras vivir un proceso a punto de ser trágico, Avril Lavigne presenta Head Above Water, una balada pop al piano marca de la casa, y la primera canción que compuso cuando estaba enferma en la cama y pensaba que iba a morir. La propia artista relata la génesis de la composición de este nuevo single que la relanza al mercado:

“Una noche pensé que me estaba muriendo, y había aceptado que iba a morir. Mi madre se acostó conmigo en la cama y me abrazó. Me sentí como si me estuviera ahogando. En voz baja, recé: “Dios, ayúdame a mantener la cabeza fuera del agua”. En ese momento, comenzó la composición de este álbum. […] Todos pasamos por estos desafíos en la vida, algunos desafortunadamente son más serios que otros. Después de haber pasado por la batalla de mi vida, soy más fuerte que nunca y espero compartir mi renovada voz y energía con mis fans a través de mi nueva música”.

La canción, que deja frases casi de autoayuda, deja momentos entre el manual de autoayuda y la espiritualidad:

“Sí, mi vida es por lo que estoy luchando

No se puede separar el mar, no puede llegar a la orilla

Y mi voz se convierte en la fuerza impulsora

No voy a dejar que esto me tire por la borda

Dios, mantén mi cabeza fuera del agua

No dejes que me ahogue”

Avril sobre el agua