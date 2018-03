Hace diez años, unos hermanos que venían de una banda anterior llamada Slow Down Mary, decidieron refundar aquel primer esbozo de grupo. Autumn Comets nacía con una paleta de influencias que bebía tanto del post-rock como del slowcore o la facción más alternativa del indie de autor americano de los años ’90.

Ha pasado una década desde que aquel grupo diera sus primeros conciertos, pusiera en circulación en MySpace sus primeras grabaciones, comenzase a ver cómo a pesar de cantar en inglés y practicar un género que no era de masas, se convertirían en una de las bandas más destacadas y singulares del género en nuestro país.

Ahora, varios cambios mediante, Autumn Comets dan un volantazo (regreso a la autoedición, primer disco en castellano) con Realejo, uno de esos discos-bisagra en la historia de un grupo que parece que tiene más vidas que un gato, pero sobre todo tiene una personalidad que pocas bandas de la escena se pueden permitir.

Hablamos con Pablo P. Campesino, fundador, batería y letrista de la banda, no solo sobre lo difícil de haber compuesto un disco pasando un doloroso duelo, sino también sobre el duelo, pulso y batalla permanente que supone ser un músico sincero y honesto en la escena alternativa española y no morir en el intento.

“Somos un grupo loser con pequeñas recompensas emocionales”

Habéis vuelto al underground, al menos discográficamente: os autoeditáis en Récords del Mundo tras un par de discos en Subterfuge.

Sí, y es complicado, porque pasta no hay: tuvimos que hacer las copias de los vinilos varios meses después del disco. Hemos pagado grabación, mezcla, máster, videoclip, y para pagar los vinilos tuvimos que esperar a tener algo de pasta de cara a empezar la gira en febrero, que es donde vendemos discos. Luego lo distribuiremos con Gran Sol… espero que llegue a las tiendas. Ya solo faltaba que no lleguen… Estoy un poco frustrado, la verdad.

¿Frustrado con qué? ¿Con Autumn Comets, con vuestros socios, con la música en general…?

Supongo que es la frase loser, la autodefensa del loser: funcionar es muy complicado, cerrarse giras, incluso estando con gente guay como La Estanquera ahora, o antes con sellos reconocidos como Subterfuge, cerrar una gira sigue siendo un puto infierno, incluso siendo un grupo que cumplimos diez años ahora en marzo, y habiendo conseguido ciertas cosas.

Tengo un correo de un par de salas que me decían que “la manera de hacer de Autumn Comets no casaba con el espíritu de la sala”, porque ellos son autogestionados. Me da ganas de contestar que si por llevar grupos punks, que muchos de ellos tienen mogollón de pasta de inversión y promo, se creen más auténticos; y como si nosotros por estar en ese entonces en Subterfuge, que lo único que hacía el sello era adelantarnos el dinero que invertían para las copias, fuéramos a pervertir cierto espíritu de autenticidad, cuando somos mucho más autogestionados que la mayoría de los grupos que esas salas programaban.

Hay veces que algunos grupos o salas quieren darte lecciones de autogestión y de movimiento underground, y ahí sí que sacamos el ego a relucir: tenemos el culo pelado en esto, y junto con Atención Tsunami creo que somos un ejemplo de aguantar y persistir, comiendo mierda y viendo cómo hay festivales en Madrid con mucha pasta que no invierten un pavo en grupos de Madrid…

¿Y por qué aguantar?

¿Y por qué no? Yo, al acabar de grabar cada disco, tengo siempre cierta sensación de que es lo último que hacemos, que ya se va a ir todo a tomar por culo. Me veía enviando correos para tocar en alguna ciudad en la que, con suerte, si iban 100 personas ya era una pasada y estábamos a gustísimo; pero quizás había fútbol, o tocaba Dorian en otra sala, e iban a vernos cinco personas y te llevas 0 €. Y me veía yendo hasta Huesca o Zamora o Barcelona en vez de quedarme en casa tranquilo.

Los comets ya no tenemos 20 años, hay algunos de mis compañeros que tienen hijos, trabajos estables, poco tiempo para estar con sus familias; pero, sin embargo, nos sigue compensando mandar esos mails, meternos cientos de kilómetros, arriesgando muchas cosas por tocar. Sí que muchas veces dijimos: “venga, sacamos el disco, lo presentamos en Madrid, Barcelona y algún festival chulo y ya está”, como si hiciéramos el disco para nosotros.

Sí que existe la sensación de que somos un grupo que nos hemos quedado en donde nos hemos quedado; pero tenemos un público fiel no solo en Madrid y Barcelona, sino en lugares como Don Benito, que nos sigue apeteciendo ir.

Pero hubo un momento que era diferente, que había una sensación de despegue, de que estabais a punto de que había mucha proyección en el grupo.

Sí, cuando sacamos Moriréis en Camboya. Ya estábamos mirando casas en Pozuelo y todo (risas). No, es coña…

“Cortijo habla del hermetismo del circuito, del amiguismo y el postureo que existe entre ciertas bandas … hay gestos entre algunas que me recuerdan a la filosofía de las Juventudes Populares”

Sí, fue en ese momento: estabais llenando aforos de casi mil personas en ciudades importantes; erais habituales de festivales muy respetados como el Primavera Sound. Pero me da la sensación de que una vez que se apagó la intensidad de aquel momento, Autumn Comets proyecta la imagen de ser una banda que está todo el rato a punto de morir.

Ya. Sí, es así…

¿Está haciendo que se ennegrezca el ambiente en el seno del grupo?

No, en el seno del grupo no. Entiendo que de puertas para afuera dé esa sensación, porque nosotros en aquel momento anunciamos una especie de muerte del grupo: mi hermano [Julián, voz y guitarrista de la banda y hermano de Pablo] se fue a vivir a Australia y no sabíamos qué iba a pasar con el grupo. De todos modos, si Julián no se hubiera ido la banda hubiera muerto casi seguro: tuvimos un final de gira muy tenso entre nosotros y yo ya casi que daba por hecho que Autumn Comets desaparecía.

Después de Moriréis en Camboya parecía que todo iba a ser más fácil; pero también pasó una cosa: nosotros sacamos aquel disco en Subterfuge porque estaba como A&R nuestro Agustín [López Costa Paz, ahora representante de Industria Works en España; y antes uno de los artífices de Charco], pero luego él se fue y aunque la relación con Subterfuge siempre fue genial, creo que el objetivo del sello no fue tanto desarrollarnos a nosotros como banda o como producto, sino conseguir dar con un par de talentos por temporada…

¿Talentos o pelotazos? No es lo mismo.

Creo que buscan pelotazos, pero sin dejar de lado el talento. Para mí, Subterfuge es un sello que cree en lo que ficha. Yo he hablado muchas veces con Carlos [Galán, director de Subterfuge] y creo que él sí que cree mucho en todo lo que ficha, incluso en esos grupos que desde cierta parte de la crítica se los ve como “descartables”. Algunos le funcionan y otros no.

Pero, volviendo a la época de …Camboya, sí que superó muchas expectativas en cuanto a conciertos, repercusión, público y demás, pero no a nivel de beneficios, ni para nosotros ni para el sello. Y caímos en una cosa que puede pasar: se nos metió en el cajón del olvido desde el sello. Quizás hay que darles la razón, en realidad: mira lo bien que funcionan bandas como Neuman o Viva Suecia.

Pero el We Are Here / You Are Not, aparte de que salió muy tarde (básicamente porque Julián no estaba en Madrid, y el proceso fue más largo) y no pudimos aprovechar el tirón de Moriréis en Camboya, a nivel promo fue un paso atrás. A nivel musical no, para nada. Pero a nivel promo, se habló menos del disco, tocamos en menos festivales…

“Algunos medios, sobre todo aquellos que han creado una especie de estructura musical alternativa, han hecho mucho daño a la escena. Me fío más del criterio de algunas radiofórmulas que de la filosofía de algunas radios alternativas”

Pero sí que hubo algunos gestos de ascenso con el We Are Here / You Are Not: disco del año en Mondo Sonoro Madrid; apertura a cantar en castellano; más de un millón de reproducciones en un par de canciones…

Nosotros somos un grupo que lo que más quiere es tocar y llegar a la gente; pero siento que estamos en un punto que, antes tocábamos a cualquier precio y a toda costa, y ahora queremos ser un poco más selectivos, ya no estamos para aguantar ruinas de ningún tipo, queremos dar conciertos de calidad. Todavía tenemos público. Pero el tema son los festivales, que son los que sostienen cierta estructura en el circuito de bandas.

Hay una canción en este disco, Cortijo, que habla de eso: del hermetismo del circuito, del amiguismo y el postureo que existe entre ciertas bandas establecidas… hay gestos entre algunas bandas que me recuerdan a la filosofía de las Juventudes Populares. Hay bandas que pueden permitirse estar en todos los festivales incluso sin sacar disco o pasando del disco que acaban de sacar. Yo les recomendaría que se diesen una vuelta por las salas. Y no hablo solo de nosotros, sino de bandas como Nueva Vulcano, que es un grupo al que muchos festivales le dieron la espalda por decidir hacer las cosas a su manera y no querer pasar por ciertos aros. Y para mí son unos referentes en España.

Sin embargo, de alguna manera, en Realejo reiniciáis muchas cosas: no sólo volvéis a la autogestión, sino que también decidís pasaros al castellano, después de cuatro discos en inglés (aunque en el anterior ya había alguna canción en castellano) y casi de militancia de hacerlo así. Muchos os decían que cantaseis en español y vosotros lo veíais desde dentro casi como una herejía a vuestra manera de crear.

Sí, es cierto. Una pequeña revelación fue ver que mi hermano Julián se empezó a ver muy cómodo cantando en castellano. Yo tengo el recuerdo de ver a mi hermano muy cómodo y suelto cantando canciones de Vainica Doble, que es un grupo que nos flipa en mi familia desde pequeños. Él para hacer melodías de voces se ponía cosas de Vainica Doble, y decidimos probar con un par de canciones: Cavar una fosa y Todos están esperando. Y Todos están esperando es, junto con Baltimore, la canción que más lo ha petado de la banda. Y empezamos a ver que a la gente le llegaba de otra manera lo que estaba contando. Eso fue una parte fundamental.

Pero el punto definitivo para hacerlo en castellano fue la muerte de mi tío, que es la persona que nos metió junto con mi padre todas las inquietudes culturales y creativas que tenemos; queríamos dedicarle el disco a él, el 90% de las canciones hablan de él, y me parecía mucho más justo para él, nosotros y el mensaje hacerlo en castellano.

“Muchos dicen: “la gente tiene muy mal gusto”. No creo que sea así: creo que la masa tiene poca capacidad por llegar a otras cosas. No todos somos unos enfermos que estamos en Spotify rastreando al grupo nuevo. Si a la gente le das A, B, C y D se va a quedar con esto. La gente está muy acomodada”

¿Significa eso que las canciones en inglés que hicisteis estaban más falseadas o forzadas?

No, pero de puertas para adentro iba a adquirir un mensaje muy potente, y tenía su justificación. No sé cómo se recibirá desde fuera.

Hay un trabajo también de que el público reaprenda de nuevo lo que para ellos representaba Autumn Comets hasta ahora. No sé si lo estáis viviendo como una especie de empezar de nuevo otra vez, pero diez años después, con algunas canas asomando, algunos hijos en el salón…

No, no lo sentimos en absoluto porque el disco sigue sonando a Autumn Comets. Hay una persona de mi trabajo que conoce el grupo, pero no es un fan acérrimo, escuchó Viernes de Dolores me dijo: “joder, escuché quince segundos y sabía que erais vosotros”. Eso yo creo que lo tenemos todos muy presente: sonamos a lo que somos, a Autumn Comets.

¿Te parece importante que la gente sepa que es un disco conceptual y con una carga sentimental, emocional y familiar tan importante como la que tiene?

En las redes sociales de Autumn Comets no se ha dicho nada al respecto. Sí que yo lo cuento a todo aquel que me lo pregunta, y mi hermano también; y al final, las redes sociales de mi hermano y mías, en un grupo de la escala del nuestro, casi tienen más alcance que las del propio grupo.

Pero mi intención no es hacer una apología ni una bandera con este tema. Creo que es un disco que habla de un duelo muy doloroso para nosotros, pero que cada uno que viva una situación similar también podrá verse representado en la atmósfera y en mucho de lo que cuentan las canciones, por más que las letras sean casi trajes hechos a medida de cosas que representaba mi tío para nosotros.

“Este disco es a la fuerza el más profundo: está dedicado a una de las personas más importante de nuestras vidas, el hermano pequeño de mi padre, que era como un hermano para nosotros”

¿Os costó más emocionalmente grabar estas canciones? ¿Qué se respiraba en La Mina?

Sé que para Julián fue complicado cantarlas, sobre todo al principio, en ensayos; al estudio llegamos con un nivel de concentración mayor. Seguramente en los conciertos también vuelva a ser duro. Pero a La Mina llegamos casi como robots.

A mí me parecía inviable hacer un disco que no hablase de mi tío: Costa Tropical habla de los veranos que pasábamos en Salobreña, en casa de mi tío; Viernes de Dolores habla del proceso de haberlo ido a ver por última vez y del día en que murió… hubiera sido muy difícil ponerme a escribir y que no saliera todo el rato esto. Antes, para escribir letras tiraba mucho de mis gustos, de las series que veía…

¿Dirías que es el disco más profundo y menos frívolo?

Nunca fueron frívolos en sí, porque yo siempre al escribir parto de una idea de algo que está ocurriendo o en lo que estoy pensando y luego lo desarrollo de manera “poética”; pero este disco es a la fuerza el más profundo: está dedicado a una de las personas más importante de nuestras vidas, el hermano pequeño de mi padre, que era como un hermano para nosotros. Es imposible que no sea un disco profundo.

En parte, hay muchas canciones que para la gente cercana a nosotros también ha sido doloroso. Para la gente de afuera, más allá de un par de imágenes que describo en Viernes de Dolores, quizás pasa por encima de ellos.

Más allá del tema de tu tío, las primeras críticas que leí, posiblemente desconocedores de todo el tema de tu tío, hablan de Realejo como de un disco “naturalista”.

No lo he buscado, pero para mí y mi familia, mi tío es mi presente, mi adolescencia y mi infancia. Es curioso, porque no me he planteado hacer un disco de mensaje naturalista, pero igual inconscientemente, al hablar de mis sentimientos más primitivos, me ha llevado a cosas básicas: a hablar de un vergel, que es una referencia muy mía; hablo del mar; de la costa; de la montaña…

La canción La montaña vino a mí puede tener una lectura muy profunda, pero es que la escribí en una montaña de Granada, en el barrio de Monachil, en la primera Navidad que pasamos sin mi tío. Y sí, tiene algo de naturalista porque la escribí sentado en una montaña, pero es pensando en otra persona.

Hay cierto paisaje andaluz en el disco. A mí me parece que tiene mucho de esa luz, al menos a nivel sonido, a nivel atmósfera. ¿Os apetecía colar ese rayo de luz mientras hablabais de cosas tan oscuras y duras?

A nivel atmósfera todo ha ido más de la mano de intentar simplificar mucho más el sonido con respecto al We Are Here / You Are Not. Si te escuchas todos nuestros discos de seguido te das cuenta: las duraciones de las canciones, la cantidad de canciones por disco, incluso esa sensación de que algunas canciones incluía varias canciones dentro.

Excepto la última canción, Realejo, que la quisimos hacer un poco post-rock, como cierto homenaje a lo que éramos los comets en el principio, pero es la única que podría haber formado parte del primer disco. El resto del disco representa nuestro afán por seguir evolucionando, dar un paso más, pero dándole un poco más de simpleza a nuestro sonido. Pero sí que hay más hueco, más aire, más espacios, se cuelan luces.

¿Crees que habéis pecado de complicados en los discos anteriores?

No, qué va. Yo creo que en cada disco hemos hecho lo que nos ha apetecido. Punto. Puedes hablar de alguna canción que estés más o menos orgulloso, pero siempre hemos hecho lo que hemos sentido en cada una de las etapas de nuestra vida como banda. Quizás el próximo disco es, no sé…

De reggaetón.

(Risas) Quién sabe. No sé por qué últimamente esto escuchando mucho reggaetón de los inicios, el Dile de Daddy Yankee: me parece un temazo.

“Cuando nos vemos dentro de algunos festivales nos sentimos como intrusos”

“Los patrones se repiten, creo que ya he estado aquí. Ahora que soy todo oídos ya no hay nada que decir”, escribes en Nada nuevo bajo el sol. Hay cierta lectura sociopolítica, una lectura que puede tener cierta connotación política.

Sí, es así. No todo el disco habla sobre la muerte de mi tío; e incluso en algunos tramos que sí estoy hablando de él, me permito la licencia de contextualizarlo con otras cosas que me pasaban a mí en ese momento o que pasaban en el mundo en el que vivimos. Yo suelo escribir sin pensar mucho; pero hay dos o tres frases que sí quería dejar algunas con interpretación abierta.

Muchos me han dicho esto de la interpretación política, pero o la veo más crítica hacia la humanidad: esa sensación de hartazgo, de grupos que se parecen a grupos, películas que se parecen a películas, situaciones políticas que falta solo que se caiga el decorado detrás y ves el pastel. No quería hacer nada muy obvio: odio cuando un grupo se pone político sin sutilezas, suele quedar muy cutre. Y como no era una crítica hacia nada concreto, me gustaba lanzar la idea de esta “era de la repetición”, sobre todo en el terreno musical.

Ahora que dices lo de “grupos que se parecen a grupos”. ¿Vosotros en la escena cómo os sentís? Me da la sensación de que hace seis o siete años, era relativamente fácil ver a grupos de un perfil como vosotros o Pony Bravo o Havalina en el cartel de festivales; ahora son muy pocos los festivales que se salen del “patrón”. Ya no es que sea difícil veros en el cartel: es que es difícil imaginar siquiera que os van a programar.

Cuando nos vemos dentro de algunos festivales nos sentimos como intrusos. Las pocas veces que nos has visto. El Primavera Sound es aparte, creo que siempre ha hecho lo que le ha apetecido y nunca ha seguido la línea de contratación. Pero nos referimos a lo mismo: a esa especie de caravana de grupos que va de un pueblo a otro. Creo que algunos medios, sobre todo aquellos que han creado una especie de estructura musical alternativa, han hecho mucho daño a la escena. Me fío más del criterio de algunas radiofórmulas que de la filosofía de algunas radios alternativas.

Al final, pasaremos por el aro, y nos entrevistarán y tal; pero me da la sensación de que hay ciertos medios y radios que representan un cortijo. Puede ser que seamos una mierda absoluta; pero un grupo que lleva diez años, que ha demostrado que ha movido gente… pero parece que no existe.

“El objetivo de Subterfuge no fue tanto desarrollarnos a nosotros como banda, sino conseguir dar con un par de talentos por temporada”

Se ha creado una endogamia absurda. Muchos dicen: “la gente tiene muy mal gusto”. No creo que sea así: creo que la masa tiene poca capacidad por llegar a otras cosas. No todos somos unos enfermos que estamos en Spotify rastreando al grupo nuevo. Si a la gente le das A, B, C y D se va a quedar con esto. La gente está muy acomodada. Creo que hay un giro en medios importantes de aborregar a la gente.

¿Crees que hay interés de algunos medios por mantener ese cortijo?

No sé si es interés, pero, ¿te parece una buena respuesta por parte de una radio que tiene 24 horas de programación musical alternativa decirle a un grupo que lleva diez o quince años “a ver si encaja”? ¿A qué estamos jugando? Lamentablemente tiene mucho poder; y sonar en algunos medios, como nos pasó a nosotros en la época de Moriréis en Camboya, de repente parece que cambia la dimensión del grupo y de la propuesta, cuando éramos y somos lo mismo cuando sonábamos allí que cuando no lo hacíamos.

Me cuesta creer a mí que en 2018 sea tan influyente salir en algunos medios, de todos modos. Creo que hay otras vías para que un grupo replantee su sistema de comunicación. ¿Por qué pasar por el aro? ¿Por qué no inventarse otra manera de llegar a la gente?

Es cierto, pero reformular es muy complicado.

Bueno, pero mira a C. Tangana, es casi un agente publicitario; o mismamente sistemas como el big data.

Son de otro circuito, igual. Nosotros somos seis. Yo, personalmente, hace mucho tiempo que decidí que quiero hablar claro en las entrevistas. Que, si vamos a comer mierda, al menos comamos mierda con la tranquilidad de haber dicho lo que pienso. Pero no siempre puedes no pasar por el aro. Con muchos medios escritos a mí me han dado ganas de escribir y decirles un par de cosas. Hay medios que ni siquiera están dispuestos a sacar una crítica, aunque sea mala del disco. Todo lo que digo sé que suena a resquemor, pero es que realmente cuesta creer que sea tan complicado tocar, ser escuchado, llegar a la gente.

“Odio cuando un grupo se pone político sin sutilezas, suele quedar muy cutre”

¿Habéis pasado revista estos diez años, echado la vista atrás, hecho análisis de en el punto en el que os encontráis: si esperabais que fuera así, si pensáis qué va a pasar…?

Sí, lo hemos pensado y lo hemos hablado. Si somos objetivos, hemos hecho muchas cosas grandes que nos han gustado y emocionado mucho, cosas que nos llevamos a la tumba como tocar con Efterklang en el Teatro Lara y meses después llenarlo nosotros solos; tocar en la carpa del Sonorama y que estuviera petado; tocar en el Palau de la Música con Standstill, tocar en el Primavera Sound varias veces, ir a tocar a Don Benito y que les llegue lo que haces… Y eso solo a nivel logros. Luego, a nivel conocer gente podría estar una hora mencionando a gente que ahora son amigos importantísimos, parejas algunos, gente que son parte de nuestra familia.

Si lo pensamos, hemos conseguido mogollón de cosas. Estamos contentos y tenemos mucha ilusión, pero sí que creemos que entre Moriréis en Camboya y Realejo hubo algo que se perdió: estábamos a final de la rampa, a punto de dar un salto de nivel en cuanto a proyección, y tuvimos que retroceder unos pasos. Somos un grupo que tenemos nuestros momentos, pero siempre intentamos ser realistas y objetivos.

Otra de las cosas que conseguisteis estos últimos años es tener un equipo de trabajo: ir a La Mina a las órdenes de Raúl Pérez, y tener a Manu Cabezalí luego para mezclar. ¿Hay un afán por experimentar en cuanto a sonido, u os gusta eso que me decías antes: que suenen esos 15 segundos y todo el mundo tenga claro que se trata de Autumn Comets?

La clave es que, en cada disco, cada uno viene con lo que ha escuchado ese año. En mi caso, el de la batería, en cada disco tiro por cosas diferente; pero creo que, hagamos lo que hagamos, aunque cojamos un djembé, un clavicordio y una flauta dulce, algo sonaría a Autumn Comets. No va tanto con los elementos, sino con lo que sabemos hacer y lo que conseguimos crear cuando estamos juntos. Todo parte de una base, la raíz de las canciones es Julián, y le des lo que le des, el alma de la canción va a salir de ahí; y creo que tiene mucha personalidad lo que hace.

“Hace mucho tiempo que decidí que quiero hablar claro en las entrevistas. Que, si vamos a comer mierda, al menos comamos mierda con la tranquilidad de haber dicho lo que pienso. Pero no siempre puedes no pasar por el aro”

En la letra de Viernes de Dolores mencionas a Sun Kil Moon. Tengo entendido que Mark Kozelek es uno de tus ídolos. No sé si lo sigue siendo después de la espantada que hizo en Madrid hace unos meses, dejando colgado a todo el público que había ido a verlo al Teatro Lara…

(Ríe) Sí, estuve en esa espantada. Digo “los discos de Sun Kil Moon” porque no me cabía en la métrica decir Ghosts Of the Great Highway de Sun Kil Moon, que es el disco que lo escucho y es mi tío.

Él es un gilipollas redomado y lo seguirá siendo, y lo ha demostrado en este caso y lo volverá a demostrar en otros casos: probablemente vuelva y la gente vaya y aunque toque demostrará que es una persona abominable y un misógino; pero ese será uno de los discos de mi vida, y eso no me lo va a quitar nadie.

¿Cómo te gustaría que crezca Realejo? Después del panorama negro que me pintaste no sé si con la suficiente dosis de esperanza…

Me gustaría que quede claro que todo lo que digo no es solo referente a Autumn Comets: en el panorama general, por un lado, hay muchos grupos y muchos conciertos y estamos en un momento de puta madre, y que salgan grupos como Hinds (que personalmente no me gustan) me parece muy positivo; pero solo digo que creo que hay cierto intrusismo, que existen grupos que están metidos en un circuito que no es el suyo apoyado por ciertos medios.

“Si después de la gira de Moriréis en Camboya mi hermano Julián no se hubiera ido a Australia la banda hubiera muerto casi seguro: tuvimos un final de gira muy tenso entre nosotros y yo ya casi que daba por hecho que Autumn Comets desaparecía”

Partiendo de eso, espero que la gira de salas sea guay, y es algo que nos hace muy feliz. Incluso a veces nos hace más feliz que tocar en festivales. Veremos si en verano podemos colarnos en algún festival; para eso estamos trabajando con La Estanquera, que estamos encantados con ellos: es muy diferente que la manera de trabajar que teníamos con Subterfuge, ahora hablamos casi a diario y con las libertades de darnos el capón que se nos escapa a unos y a otros. Hemos dado con las personas perfectas para llevar a Autumn Comets en este momento: hay libertad por un lado, libertad por el otro, y mucho curro. María, Javi y Mar [los tres socios de La Estanquera] son brutales.

Vaya como vaya este disco, no creo que nada va a impedir que salga un sexto disco, quedemos para tomar otro café y te diga, aunque suene a topicazo: “con el anterior disco no hemos tocado en festivales, pero hemos ido a tocar a Daimiel, fue una persona a vernos y nos dio fuerzas para que siga teniendo sentido que exista la banda”. Somos un grupo loser con pequeñas recompensas emocionales.

Autumn Comets