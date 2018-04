Un telefilme reconstruirá las últimas horas de vida de Chris Cornell

Entre el biopic, el rockumental, el telefilme y la reconstrucción de los hechos. Así será, aparentemente, Autopsy: The Last Hours of Chris Cornell, el film que intentará arrojar luz sobre las últimas horas del que fuera líder de Soundgarden y Audioslave y uno de los iconos absolutos de la Generación X y el sonido del grunge.

La película será solo para televisión (se podrá ver en Channel 5 en el Reino Unido y en Reelz en Estados Unidos… ¿alguna cadena española, aunque sea de TDT, se dignará a emitirla?) y formará parte de una serie de telefilmes docudramáticos que buscarán reconstruir las últimas horas de varios famosos artistas como David Bowie, George Michael, Andy Warhol o Johnny Cash.

Aquí podemos ver al actor Paul Ayres, quien se meterá en la piel del cantante, ataviado ya en el set de rodaje como Cornell:

Cornell televisado