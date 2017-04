La convicción de que “lo personal es político” impulsa, en parte, el motor de Future Politics, el tercer LP del trío canadiense Austra. Katie Stelmanis y sus secuaces han conseguido causar una notable impresión en el panorama electrónico de la presente década, con la efectista y flexible voz de la canadiense por bandera y el interés por la creación de paisajes utópicos dentro de una visión más intelectual que bailable de la música electrónica. Future Politics bien puede ser el culmen de esta idea: un disco que se publicó (deliberadamente) el mismo día que Donald Trump tomaba posesión de su cargo, las inquietudes detrás de él sobrepasan lo meramente artístico. La ciencia-ficción, las visiones de un mundo posterior al nuestro y alguna tímida reflexión sobre género se dan la mano en un conjunto que, sin parecer pretencioso, consigue trascender un poco más allá del mero disco de música electrónica.

A pesar de la sordidez de los tiempos que nos toca vivir (no obstante, los temas que lo componen fueron compuestos antes de que concluyera el proceso electoral en los Estados Unidos), Future Politics no presenta un sonido oscuro u ominoso: al contrario, su escucha es una experiencia optimista, un tipo de ensoñación que, además, permite al sonido de Austra evolucionar desde la electrónica más conceptual hacia sonidos más abiertamente synth-pop. Su principal logro es el de que temas como Future Politics o Utopia tienen tanto potencial para la pista de baile, el remix e incluso el tarareo de sus pegadizos estribillos; como para la intimidad del propio salón o los auriculares de uno.

El sonido de Austra se convierte, por fin, en un producto flexible, adaptable. El resultado son 45 minutos en los que los arriesgados agudos de la voz de Stelmanis nos acompañan, de manera amable y sencilla, por un preciosista paisaje sonoro, llamativo, al que se necesita volver con frecuencia, pero que se presenta sencillo para quien no esté acostumbrado a la música electrónica (tal vez Olympia y Felt it Break fracasaban un poco a la hora de captar al público más desconectado de dicho género).

Todo en este Future Politics parece funcionar con precisión: desde el carácter pegadizo y hasta juguetón de sus singles, I Love You More Than You Love Yourself o Utopia; hasta la impactante y prolongada tensión que se desarrolla en I’m A Monster, probablemente uno de los momentos más intensos del disco. Gaia y Beyond A Mortal parecen profundizar en la intensidad orgánica del trabajo, desarrollando sin prisa un discurso de sintetizadores y sensaciones. Al final nos encontramos con 11 temas sin altibajos, un trabajo compacto y disfrutable de principio a fin, intenso pero sencillo, que sin duda entrará en las listas de los mejores del 2017.

