El Holocausto no se puede contar. Cuando uno piensa en Auschwitz, la primera sensación que le invade es la incapacidad de imaginar lo que verdaderamente pasó allí. Desafiando las ideas de Adorno y Sebald según las cuales existe una gran dificultad para expresar con el lenguaje los pensamientos y sentimientos de quienes pudieron salvarse de la catástrofe del Holocausto, Elie Wiesel, superviviente de Auschwitz y premio Nobel de La Paz, mantenía que este no se podía describir a través de la ficción, sino que solo era posible transmitir lo que ocurrió a través de los testimonios de los que estuvieron allí.

De Maus a La lista de Schindler –ficción pero documentada-, de los cuadernos de Anna Frank a la sobrecogedora obra testimonial de Primo Levi, el relato de los que sobrevivieron a la barbarie del campo de concentración nazi es lo único que puede acercarnos a su auténtica repercusión histórica y humana. La exposición Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos, que puede verse en el Centro de Exposiciones Arte Canal de Madrid hasta el 17 de junio, parte de ese principio para tratar de recrear toda la dimensión del horror del exterminio de los judíos de Europa.

“A quienes estamos al otro lado de la alambrada histórica la muestra nos habla del pasado, del presente y del futuro y logra hacernos reflexionar acerca de nuestras peores cualidades y las de nuestros enemigos, sean estos reales o imaginarios”

Muchos pensadores se encargaron de buscar una definición del mal que explicara la barbarie. Gustav Gilbert lo atribuía a la absoluta obediencia del pueblo alemán y a la falta de empatía de algunos seres humanos. Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén constata la disparidad “entre la brutalidad de los hechos y la mediocridad de quien los cometió”. Quien, como Eichmann, se niega a ser persona, renuncia a ejercitar una de las principales facultades del ser humano: pensar. Y, ¿no es precisamente esta mediocridad de pensamiento un tumor que se extiende por todo nuestro presente sociopolítico?

No hace tanto y no muy lejos tuvo lugar el Holocausto, y es sobre sus cenizas sobre las que se construye la Declaración Universal de Derechos Humanos. Unos derechos que se han convertido en el alma y referente de todos los sistemas legales democráticos del mundo y a los que constantemente apelamos en el presente. Y es también este presente el que actualmente hace gala de una proliferación de grupos neonazis y un preocupante aumento de agresiones xenófobas, por no hablar del trato que Europa le dedica a refugiados y emigrantes o de los ciudadanos que deciden poner a Trump al frente de la mayor potencia mundial.

De hecho, desde que comenzaron a promocionar la muestra, sus organizadores han recibido una alarmante cantidad de mensajes antisemitas y negacionistas del Holocausto. Un negacionismo cuyas metodologías se basan en una conclusión predeterminada que ignora la abrumadora evidencia histórica que las contradice. Por suerte, el comisario jefe de la muestra es el historiador Jan Van Pelt, autor de la monografía The Case for Auschwitz, que participó como experto en el caso contra el historiador británico y negacionista David Irving, en el juicio en el que se enfrentó a Deborah E. Lipstadt. La historiadora estadounidense se valió únicamente de estudios académicos para deslegitimar a Irving, como cuenta la película Negación. Estamos ante la batalla de los hechos contra la opinión, una frustración similar a la que deben de sentir hoy los periodistas americanos e internacionales delante de cada exhibición de Trump o su gabinete.

“La muestra ofrece un discurso narrativo que nos demuestra cómo se forjó la espiral de odio que desembocó en la atrocidad nazi. No es esta una exposición de arte, sino un acto de memoria y reflexión que pretende concienciarnos y advertirnos sobre los peligros derivados de la intolerancia”

Con unas mil piezas, la mayoría procedentes del Museo Estatal Auschwitz Birkenau, además de objetos originales -el zapato de una víctima, una alambrada, un látigo, las botas de un oficial, trajes a rayas de los presos, maletas de los deportados-, la siniestra mesa de operaciones del Doctor Mengele, y hasta el vagón original de un tren de la muerte de la compañía Deutsche Reichsbahn, la muestra ofrece un discurso narrativo que nos demuestra cómo se forjó la espiral de odio que desembocó en la atrocidad nazi. No es esta una exposición de arte, sino un acto de memoria y reflexión que pretende concienciarnos y advertirnos sobre los peligros derivados de la intolerancia.

Adorno se preguntaba si todavía era posible escribir poemas después de Auschwitz; Nietzsche afirmaba que “solo lo doloroso puede ser verdaderamente memorable” indicando que la vulnerabilidad de la ética ha modificado el carácter de la acción humana, y que memoria, olvido e identidad personal y colectiva son conceptos en conflicto. Este recorrido por el horror admite no poder recrearlo; así que a quienes estamos al otro lado de la alambrada histórica la muestra nos habla del pasado, del presente y del futuro y logra hacernos reflexionar acerca de nuestras peores cualidades y las de nuestros enemigos, sean estos reales o imaginarios.

Auschwitz