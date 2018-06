Con el objetivo de investigar cómo podría ser un aula escolar a la que ya hubiera llegado la revolución transfemenista que empieza a empapar varios sectores de la sociedad, La Casa Encendida presenta #AULO. El evento, que tendrá lugar las tardes del 12 al 15 de junio a las 19.00 en el patio de la fundación cultural madrileña, articulará cuatro talleres que desafíen el conocimiento hegemónico que impera en la mayoría de las aulas. Así, se propondrá la entrada del reciclaje, la Naturaleza, la luz y el color en los monocromáticos y funcionales centros educativos para desmarcarse de las estructuras de aprendizaje verticales propias del aula patriarcal.

#AULO comenzará el martes 12 de junio con un taller de hackeo de pupitres impartido por Alejandra Aguilera (La Tapicera de El Rastro). En él se utilizarán el reciclaje y la filosofía DIWO (Do It With Others) para transformar y personalizar los clásicos pupitres verdes que llenan las aulas de nuestro país. El objetivo es convertir el mobiliario escolar en un dispositivo autobiográfico usando retales y otros materiales accesibles en el aula. La programación de #AULO continuará el miércoles 13 de la mano de Marta Verde. Utilizará técnicas de videomapping para explorar nuevos colores y combinaciones que, además de crear un nuevo entorno en las aulas, cuyas paredes suelen estar dominadas por colores neutros e impersonales, buscará entender el color como herramienta de aprendizaje.

La sesión del jueves 14 estará dirigida por MetroHuerto y en ella se enseñará a construir un sistema de autorriego que permita generar, mediante las leyes hidráulicas de la capilaridad, autonomía suficiente para que las plantas del aula puedan subsistir, incluso, durante los periodos vacacionales sin vigilancia. Este sistema permite, además, incorporar peces que lo transformen en acuponía. Para finalizar #AULO, el viernes 15 las diseñadoras Berta Gutiérrez y Monika Seyfried impartirán ‘Siguiendo la Luz’, un taller en el que se reflexionará en torno al papel de los emisores de luz dentro del entorno de aprendizaje. Contará, incluso, con un acto especulativo en el que, a través de historias colectivas, reflexionarán sobre un futuro en el que la luz tome el papel protagonista en nuestros entornos.

Todas las actividades de #AULO son gratuitas pero requieren inscripción previa.

#AULO