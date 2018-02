Dentro de unos días, toca: hay que ponerse romántico. Hay un black key que quiso adelantarse a ello, aprovechando el parón indefinido en el que se encuentra el proyecto y dado el ritmo creativo que lleva en los últimos meses.

Y es que Dan Auerbach ha puesto en circulación una canción de aires alt-rock-country, pero también con cierto empaque de villancico moderno. El tema en cuestión, Up On a Mountain of Love, forma parte de una playlist que está preparando la plataforma Amazon con motivo de San Valentín, el próximo 14 de febrero y que se titulará Love Me, Love Me Not (es decir: “Me quiere, No me quiere”): en ella, habrá diferentes canciones inéditas de varios nombres conocidos del circuito alternativo.

Este nuevo single de la mitad de The Black Keys viene acompañado de un videoclip animado, realizado por Omar Juárez. No es la primera noticia que tenemos de Auerbach este último año: publicó el LP Waiting on a Song hace unos meses y dos singles en el último tramo de 2017, Cellophane Angel y We Gotta Get Out of This Place. No pierde el tiempo el bueno de Dan.

Love Key