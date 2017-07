No es fácil ver una película ambientada en Israel cuyo telón de fondo no sea el conflicto político-diplomático que desde hace décadas lleva colindando su frontera. Es complicado encontrar historias que, sin pasar olímpicamente de esa evidente problemática, narren otro tipo de historias. La cineasta Maha Haj lo consigue con su ópera prima Asuntos de familia, que se estrena en nuestros cines el próximo viernes 21 de julio.

Y llega a nuestras pantallas tras pasar con éxito y vítores por festivales como los de Cannes, Zúrich, Philadelphia o hasta nuestra SEMINCI vallisoletana. La película se debate entre la comedia familia y el drama sobre la vejez, centrada en una pareja de ancianos residente en Nazaret y sumidos en una rutina eterna.

Algo que se rompe cuando al otro lado de la frontera, uno de sus hijos está empeñado en seguir siendo el soltero de oro; su hija está a punto de dar a luz; su nuero, mecánico de profesión, se ha convertido en actor; y su hijo el mayor espera la visita de ellos en Suecia.

Desde Notodo no queremos que te pierdas una de las óperas primas de la temporada. Por eso estamos regalando cinco entradas dobles entre todos aquellos que escribáis un correo a info@notodo.com indicando en el asunto la palabra ASUNTOS + vuestro nombre y apellidos, nos digáis por qué os tienen que tocar a vosotros las entradas y esperéis a que nos pongamos en contacto contigo el mismo día del estreno, este viernes 21 de julio a través de vuestro correo electrónico. Los que no seáis contactados, asumidlo: no habéis sido tan originales en vuestra respuesta. ¡Suerte!

ESCRIBE AQUÍ PARA PARTICIPAR

Asuntos de familia