La primera vez que uno escucha cantar a Asaf Avidan siente que la música le estaba prohibiendo algo. Algo muy seco, muy duro, que en su interior guarda toda esa suavidad y savia de quien hace canciones para un lugar del cuerpo más allá del tímpano y yunque. Entrar así en el pentagrama de Asaf es casi como esa teoría vital -que se cuenta en pocas borracheras- de que hay dos tipos de personas, cerezas y sandías. Este israelí es más bien lo segundo, pues todos acaban cayendo en su interior, hasta su centro dulce, su gravedad de asombros.

No es baladí lo de caer. Su nuevo disco se titula The Study on Falling y es exactamente eso: un asomarse al abismo y saltar a sabiendas de que en el fondo puede no estar la respuesta. Sólo más grito. Uno que se contiene y explota siguiendo las directrices de una garganta de prodigios. Verbigracia:

Son once canciones que salieron el pasado 3 de noviembre más un par de bonus que sólo se editan en Francia (Vertigo / Rope and chain). Trece canciones con algo de sadismo y miel, tumbándose en una paleta de colores raros (quizá un índigo, un verde oliva, un corinto sin el poder olímpico de los dioses), en las arenas movedizas de los desengaños. El LP agita aquello que hizo medianamente famoso al cantante: todo ese boom estrafalario cuando no dejaba de sonar el remix que hizo Wankelmut de su One Day/Recknoning Song.

The New York Times describió a Asaf Avidan con un algoritmo escénico: “Compone como Leonard Cohen, canta como Robert Plant y tiene el carisma de los artistas de Cabaret más grandes”. Y nada de eso es cierto la primera vez que uno escucha al israelí. Con el paso del tiempo, se vuelve más fidedigna como definición. Por último, se queda corta o necesita maquillaje.

En su nuevo disco, Asaf Avidan le ha dado casi un manotazo a su timón y, sin cambiar de barco, ha decidido hacer una obra íntima, casi retrospectiva, darle una importancia al otro ángulo de las sílabas átonas. Ya todos saben de lo que es capaz, y ahora habla con una certitud balsámica, salvífica, con el pulso más templado, a la manera de los cantautores que prefieren ser escuchados en la soledad de los noctívagos.

Comienza The Study on falling con la certeza de que algo ha quedado atrás. To love another es la pérdida, el descalabro, la razón de todo esto. Algo ya conocido, por todos y por él, a quien de nuevo le crece ese sentimiento antiguo de adorar el viejo dolor de los que buscan abrigo. Esa canción es My old pain.

Ese abrigo, ese cobijo de desamparado es la Sweet Babylon de la tercera partitura. Muy rota, porque cuesta mantener el horizonte sin que llegue a ser utopía. Le siguen, por orden, las canciones de quien se está buscando en otros y en sí mismo: Good girls are falling apart, A man without a name, y Green and blue, donde canta amar estos dos colores, acaso a la manera metafórica del country, como si por fin la esperanza fuera un huir, un zafarse.

Y una vez descubierto esto, llega la canción que da nombre al disco. Aferrarse a un recuerdo suspendido sobre un olvido, un ayer que dura lo que duran los días que vertebran una vida. La siguiente canción es, claro, Holding on to yesterday.

Porque no hay que olvidar de dónde venía, en su paso más reciente, Asaf Avidan. Armado únicamente con su cresta mohicana, unos pedales para poder hacer bucles y su voz de voces, este músico se convirtió en su propio hombre-orquesta y realizó un tour –In a box II– donde él se enfrentaba a sus demonios desde la vastedad que supone un escenario vacío.

Probablemente, lo más radical que se hizo en 2016. Catorce canciones (más una que sólo escucharon los que fueron a sus conciertos, Pushing) hechas para desnudarse y atravesar el fuego. Fue su órdago y ganó la partida:

Le restan a The study on falling tres canciones (No stone unturned, The golden calf y Twisted olive branch) como epitafios sobre un cristal, como el amor que sabe que pronto no aceptará consejos, que hará borrón y cuenta nueva y fallará de nuevo, porque aprender algo en asuntos del corazón requiere visitar mucho una emoción hasta hacer de ella un astrolabio.

Ahora, Avidan regresa casi a sus orígenes, cuando formaba parte del grupo Asaf Avidan & The Mojos, pero con la calma del autodidacta, con la calma de quien se sabe convocador de la tormenta, con la calma de quien ha descubierto que a cierta altura ya no se teme la caída.

Asaf Avidan