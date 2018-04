Con R.E.M. en el dique seco desde 2011, cuando anunciaron un parón indefinido que no sabemos si devolverá en algún momento a la banda norteamericana a la carretera, el guitarrista Peter Buck ha decidido poner en marcha un nuevo proyecto. No es la primera vez que lo hace: bandas como Hindu Love Gods, The Minus 5, Tuatara, The Baseball Project, Tired Pony, Filthy Friends o los Venus 3 de Robyn Hitchcock fueron algunos de los proyectos de los que formó parte; pero ahora, el californiano, cobrará un papel aún más protagónico.

Arthur Buck es el nombre del proyecto que compartirá junto a Joseph Arthur, y que hace unos días ha puesto en circulación I Am the Moment, primer single de este dúo. Según confiesan, esta canción nació tan solo unos minutos después de que Arthur y Buck se juntaran para planear componer canciones y poner en marcha un proyecto conjunto.

Evidentemente, la impronta del sonido de R.E.M. ahí está, pero también se oyen reminiscencias a géneros más contemporáneos a incluso a cierto grano britpopero, ese que en los años ’90 reformuló el registro beatle. En paralelo, Buck sigue haciendo las veces como productor musical, como ha hecho con conocidas bandas americanas como Uncle Tupelo, The Jayhawks, The Feelies o The Fleshtones, entre otros.

Nuevo sueño