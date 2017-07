Recorrer media España para llegar a un camping o una ciudad masificada para pasarte dos, tres o cuatro días caminando distancias kilométricas, haciendo colas absurdas para todo (acceder, salir, coger un autobús lanzadera, cambiar dinero, adquirir bebida o comida, orinar…), correr de un escenario a otro porque la mitad de lo que quieres ver se solapa y la otra mitad está programado a horas intempestivas, aguantar recuas de indies borrachos y ver, por tercera o cuarta vez a la banda de moda de turno, no porque te guste, sino porque va exactamente a los mismos festivales que tú. Todo ello, después de haber pagado más de 100€ de abono.

Hay que reconocer que, así pintados, la mayoría de los festivales de música son poco atractivos. Afortunadamente, hay iniciativas que luchan contra esta repetitiva masificación. Buen ejemplo de ellas es ARTeNOU, un austero pero interesantísimo evento de música y cultura organizado por la asociación Cápsula del Tiempo en los Jardins de Can Torrents de Sant Boi de Llobregat el próximo sábado 22 de julio. La propuesta es sencilla: disfrutar de un día al aire libre con una cuidadísima selección de música electrónica sugerente e innovadora, una amplia variedad de bebidas para disfrutar, un ambiente para todos los públicos y todo ello sin pagar entrada.

Y no se crean que por no cobrar entrada la selección musical se resiente. Al contrario: nueve artistas diferentes desfilarán durante la jornada, con propuestas que van desde el acid jazz hasta el pop electrónico, elegidos con verdadero esmero para satisfacer tanto a un público especializado como para ser perfectamente accesibles para quienes no estén en contacto con el mundo de la música electrónica.

El malagueño Joseph aportará un tono de pop épico y sintético; mientras que la belga Demmy Sober le dará un ligero toque sensual al concepto del electropop. Los momentos de house vendrán de la mano de Galera, que practica un sonido evocador con toques de jazz; y Gullem, con su pegada misteriosa e hipnótica. El toque bailongo, fresco y funky lo aportarán el andorrano Mazeyes con un imparable juego de samples y beats; los franceses Trinix con sus raíces hiphoperas y el barcelonés Marc Soler (Not On Earth) con su especial sensibilidad para el remix y la rítmica abrupta.

Sin lugar a dudas, la propuesta de ARTeNOU es tan accesible como original y si los vídeos de sus anteriores ediciones son síntoma de algo, es que se espera una jornada de música con un ambiente y un entorno inmejorables.

ARTeNOU 2017