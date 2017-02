Bajo el sugerente título de Polvo en nuestros ojos, Twin Gallery presenta una exposición colectiva, comisariada por Fortunata Calabro que se centra en analizar cómo el arte responde a los acontecimientos contemporáneos y en establecer un diálogo entre las prácticas artísticas del mundo árabe y de América Latina. La muestra ofrece una perspectiva que permite el análisis narrativo de estas dos regiones del sur del mundo que han estado conectadas una con otra durante más de un siglo mediante procesos de migración transatlántica, y a su vez analiza cómo el arte contemporáneo es capaz de dar respuesta a los acontecimientos contemporáneos a través de varias estéticas. Regina José Galindo (Guatemala), Luz María Sánchez (Méjico), Bashar Alhroub (Palestina) y Ali Cherri (Líbano) son los artistas encargados de explorar las diferencias entre ambas, así como el modo en que cada una de ellas construye su propio imaginario social.

No es esta una exposición descriptiva ni provocadora, sino que de un modo sencillo, todos hablan de la necesidad de una responsabilidad social e invitan a una reflexión compartida acerca de la realidad que nos rodea a través de la unión entre la conciencia y sus múltiples modos de representación. Propone así una invitación: cruzar los límites a lo largo de nuevos caminos, una búsqueda de conocimientos que no estén paliados por el sensacionalismo mediático. El tema se plantea a partir de una perspectiva que va de lo local a lo global, considerando las diferentes miradas históricas y geográficas hacia ambos territorios. En este sentido, la muestra induce a una reflexión no solo en el ámbito estético, sino también en el contexto sociológico y político.

En su obra, Regina José Galindo aparece desnuda en una habitación oscura. Se encuentra atada a una cama vertical y sus ojos están vendados, recreando una crucifixión. Sobre su cuerpo se proyectan noticias de violaciones y humillaciones, junto al asesinato y abuso de mujeres en Guatemala. Bashar Alhroub trata en su instalación la fragmentación de la geografía y las fronteras impuesta por la ocupación israelí en tierras palestinas, reflejando el ánimo de robo y expansión de Israel en las tierras apropiadas. La propuesta de Ali Cherri se centra en la guerra del Líbano, momento en el que tuvo que enfrentarse con la verdadera cara de la ciudad; una presencia íntima de la guerra civil a lo largo de la infancia del artista. Luz María Sánchez propone una pieza sonora de ocho canales donde los nombres de personas encontradas muertas entre México y Estados Unidos son generados desde varias posiciones, marcando así las diversas direcciones a través de la frontera.

Cherri y Alhroub siguen una línea introspectiva y a la vez levemente cargada de denuncia y de acusación. Por el contrario, Galindo y Sánchez narran su realidad tal y como es, cruda y descarnada; Se trata de imágenes de crueles, atroces; porque la muerte, por más que intentemos encubrirla, siempre vuelve a la superficie. La muerte política y social, la muerte del cuerpo y del individuo, de un país y de un pueblo, de una cultura y de la humanidad… A este respecto, la dureza de las imágenes, siempre genera polémica. Y es que uno no puede evitar preguntarse ¿es correcto mostrar estas imágenes en un museo o galería? ¿Realmente despiertan conciencias? ¿O más bien nos hacen inmunes al dolor ajeno? La respuesta debe encontrarla cada uno pero, sea cual sea, lo cierto es que hay una poderosa razón para visitar esta exposición: que la realidad tenga visibilidad, porque es absolutamente necesario enfrentarnos cara a cara a un mundo del que formamos parte aunque nos resulte ajeno, y ¿por qué no? comenzar a actuar para cambiarlo.

Polvo en nuestros ojos