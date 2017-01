¿Tecnologías acontemporáneas? ¿Arte digital audiovisual? No, no os estamos hablando de chino aplicado: estamos proyectando el lenguaje artístico del mañana. En realidad nosotros no, los que lo hacen son los del MADATAC, que por octava edición ofrecerá un horondo y ambicioso programa que, entre el jueves 12 de enero y el domingo 5 de febrero, ocupará las instalaciones del Centro Cultural Conde Duque de Madrid con un serial de exposiciones, proyecciones, conferencias, conciertos, simposios, instalaciones y otras aves del arte del mañana, pero hoy.

Un centenar de videoartistas de cuarenta países diferentes, auténtico escapulario del arte de vanguardia aplicado a las nuevas tecnologías, se adelantan al futuro y nos lo traen proyectado en un tonel de actividades que harán, un año más, del MADATAC el escaparate internacional del videoarte.

Entre lo más atractivo de esta edición, podremos disfrutar de la exposición Fulgor líquido, del videoartista taiwanés de corte crítico y barroco Wu Tien-Chang; la entrega del Premio New Media Art, con la exhibición de las cinco instalaciones finalistas; la retahíla de proyecciones de nombres como los de Lech Majewski pero también de la factoría Le Fresnoy, la mirada a la cita griega con el videoarte del Festival Miden o los cinco programas de la Sección Oficial.

Sin embargo, es en la facción más experiencial del festival donde nos encontraremos lo más apetecible y recreativo: los conciertos audiovisuales que nos presentará sobre la escena uniones como la del músico polaco Dariusz Makaruk y la videoartista Alba G. Corral, el show Durations de los franco-canadienses Mathieu Le Sourd y Jean-François Pedno u otros proyectos audiovisuales en escena como el español Dynamic Mode Decomposition o el europeo Continuum. Toda la información del MADATAC, en su web.

MADATAC 08