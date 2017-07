Una de las consecuencias de los turistas que con la llegada de la primavera se asientan de forma masiva en la primera línea de mar barcelonesa es que atrae a los artistas pertenecientes al underground del underground del underground, arte de topos, de aquellos que siempre incomodan al Ayuntamiento aunque no lo pretendan. Señoras y señores, parecía imposible, pero ya hemos encontrado una aportación positiva del turismo a Barcelona más allá de los beneficios económicos que supone para unos cuantos. Estos héroes son creadores de un arte efímero que siente en la nuca la presión de las autoridades; un arte obligado a tener la sensación permanente de estar haciendo algo que no es demasiado legal, sin ser ilegal: alegal.

Los escultores de arena se sitúan entre la Plaça del Mar y el Restaurante Salamanca. En ese espacio hay seis artistas -¿qué es sino ser un artista?- que día tras día, desde antes de las once de la mañana hasta que se cansan, están construyendo formas con arena y agua. “Tardo entre seis y siete horas en modelar esta figura del dragón y el mago, que es la que acostumbro a hacer últimamente. Depende de cuánto la hayan destruido durante la noche. A veces solo me encuentro con un montoncito de arena cualquiera, como hoy”, explica Ilirjan, el primer artista que te encuentras si vas caminando dirección Hotel Vela. Ilirjan, un cachondo cuarenteañero que no para de hacer bromas con dos amigos suyos que contemplan su obra, es albano y está bebiendo una lata de Estrella Damm. Son las doce de la mañana de un lunes cualquiera pero caluroso de finales de abril.

Históricamente el arte ha buscado la eternidad. Las pinturas y las esculturas, las dos grandes disciplinas artísticas, se hacían -y más o menos aún se hacen con esa intención detrás- con el propósito de que resistieran imperturbables el paso de los siglos. A poder ser, en un museo majestuoso, en la mejor plaza de una gran ciudad o en el Vaticano. Pero el siglo XX trajo el arte más efímero que puede existir: la performance -advertencia: la documentación de una performance no es la performance-. Las esculturas de arena son un punto intermedio entre El Jardín de las Delicias de El Bosco y los Ritmos de Marina Abramović.

Aparte de ser un arte efímero, las esculturas de arena de los artistas de La Barceloneta son un arte que tiene como principal propósito obtener un beneficio económico que les dé lo suficiente como para vivir de esto. No buscan reflexionar sobre el arte, abrir nuevas vías o ser una crítica del momento sociopolítico -aunque puedan llegar a conseguir las tres cosas de forma más certera que los que sí lo pretenden-, sino que principalmente quieren lograr la belleza figurativa que deje embobado al paseante hasta el punto de que saque la cartera. Es decir, un propósito con bastantes similitudes al de Damien Hirst, aunque en vez de que el dinero llegue a una cuenta corriente con muchos ceros, se deposita en una cajita de cartón en la que pone ‘gracias’ en tantos idiomas como espacio hay.

Le pregunto a Ilirjan cómo ha aprendido a esculpir con arena mientras desde el altavoz de su móvil suena el Black or White de Michael Jackson. “Esto se aprende por necesidad”, me responde con resignación, sin parar de modelar su creación y sin olvidar su sonrisa. “En Albania yo era decorador de bares y otros establecimientos, pero cuando llegué aquí no encontré trabajo de lo mío ni de otra cosa. La arena es lo único que me ayudó a tirar adelante”. Avanzo unos pasos, no más de cien metros, y me encuentro con Joseph, un keniata con sombrero playero y un poco más joven que Ilirjan, que lleva diez años dedicándose a jugar con la arena.

Acaba de llegar a la ubicación de su obra, muy cerca de La estrella herida de Rebecca Horn, arte oficial, después de ir a las duchas públicas de la playa a llenar dos cubos de agua. Hoy opta por crear tres de los personajes más conocidos de la cultura popular de masas, un idioma que no necesita traducción: Homer, Lisa y Marge sentados en el sofá. “Yo también me lo he encontrado bastante destrozado. Por la noche aparecen los envidiosos y los borrachos”, explica antes de devolver el saludo con entusiasmo a un camión de Barcelona Neta -el servicio de limpieza municipal- que lo pita de buen rollo. En cambio, con los trabajadores municipales que habitan un despacho, búnker privado de sentimientos, la relación no es tan simpática. Aunque durante el invierno, finales de otoño y la primera parte de la primavera no hay ningún problema en que estos artistas construyan sus obras en La Barceloneta, al llegar los últimos días de mayo, y con ellos la decena de chiringuitos que reaparecen delante de la costa, las esculturas de arena solo tienen permiso para existir a partir de las nueve de la noche. De madrugada un tractor las destruirá mecánicamente.

“De aquí a pocas semanas me iré a otro lugar. Tengo un permiso para hacer esta actividad en Valencia, en Palamós y en Roses. En cambio, en Barcelona he pedido un permiso infinidad de veces y nunca he encontrado respuesta por parte de las instituciones”, explica Ilirjan. “Yo me iré a Roses”, dice Joseph. “Antes iba a Sitges, pero ahora el Ayuntamiento de allí lo ha prohibido”, añade. De momento los guardias urbanos y los mossos que pasean por delante simplemente se quedan mirando las esculturas y sus creadores con ojos que cuesta discernir si muestran curiosidad o advertencia.

Si seguimos caminando unas decenas de metros más nos encontramos con Mady, un chico senegalés alto y corpulento que no debe superar por mucho los treinta años. “Ah, yo no sé si en verano lo prohíben o no porque nunca estoy aquí”, responde cuando le pregunto por el asunto sin que me desvele adónde va entonces. En cambio, sí que me cuenta que lleva seis años haciendo esculturas de arena; desde que vio a un chico que cada día construía un dragón que le dejaba fascinado. “Entonces me puse a practicar yo solo con montoncitos de arena pequeños”. Ahora se aburre si siempre hace la misma figura. Prefiere ir jugando y experimentar con nuevas formas, hoy toca modelar un indio, lo mismo que hace con la vida. “La vida es una sucesión de puertas que no sabes adónde te van a llevar; por eso tienes que explorar las posibilidades que te ofrece. Haciendo esculturas de arena he conocido a personas que hasta me han ofrecido trabajo”.

Más allá de la Plaça del Mar ya no encuentras escultores de arena. Tan solo bañistas, runners, ciclistas, skaters, chiringuitos, vendedores ambulantes de pareos y alcohol, socios del Club Natació Barceloneta, pseudomasajistas, paddlesurferos, jugadores de petanca y de vóley playa. Los últimos artistas de ese día están en la plaça del Mar. Son Los Boozan Dukes, cuatro músicos -aunque en su página de Facebook también aparecen dos chicas- de diferentes procedencias que en la tarjetita repartida al público informan de que tocan Creole stompe second-line and voodoo blues music y se ofrecen para ir tanto a fiestas de cumpleaños como a bodas y funerales. Puedes comprar su disco por diez euros. Durante las tres canciones que me quedo escuchándolos han vendido cuatro.

Cuando vuelvo hasta el punto de inicio de mi paseo uno de los amigos de Ilirjan se está tomando una lata de Estrella Damm. El otro amigo se sorprende y le recuerda al primero si no le había contado hace poco que había dejado la cerveza. “Sí, la dejé. Pero solo durante dos días”, responde sin que pretenda hacer ninguna broma. “¿Sabes que es millonario?”, me pregunta Ilirjan señalando al mismo hombre. “Le tocaron dos mil euros en la lotería”, sentencia antes de empezar a reír.

Arte de topos