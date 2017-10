Por qué nos volverá a poner la nostalgia ochentera de ‘Stranger Things’

Matt y Ross Duffer, directores y guionistas de Stranger Things, no quieren oír hablar de segundas temporadas. Los hermanos creadores de la serie de Netflix se sienten más cómodos si hablan de Stranger Things 2, como si de una película se tratara. Para ellos, la tanda de capítulos que se estrena hoy 27 de octubre en la plataforma es, en realidad, una secuela que continúa su anterior trabajo. Esta resistencia a asumir que han conocido el éxito gracias a una serie de televisión -y no al cine como el que hacían sus ídolos- se explica por el mismo romanticismo nostálgico que impregna la serie.

Los nuevos episodios retoman a los personajes un año después de los acontecimientos de la primera temporada, el día de Halloween de 1984, con los cuatro niños protagonistas disfrazados de los Cazafantasmas para jugar al “truco o trato” por las calles del aparentemente tranquilo pueblo de Hawkins. La historia reciente del cine forma parte del ADN de Stranger things, donde Stephen King (con historias como Carrie o Cuenta conmigo), Steven Spielberg (ET, Encuentros en la Tercera Fase) o John Carpenter (Halloween) son las influencias más reconocibles para los espectadores y reconocidas por sus creadores.

Federico Alba, autor de El cine fantástico de Spielberg: padres ausentes, niños perdidos, nos señala en una conversación algunas de estas conexiones, que no son sólo una cuestión de forma: “A raíz de las ausencias y los personajes perdidos, las historias se convierten en odiseas de regreso al hogar, tanto en un sentido literal, en el que el personaje perdido debe encontrar su camino a casa, como simbólico, con hogares rotos que se reconstruyen”, nos explica.

Las referencias constantes a otras películas se cuelan también a través de los posters de atrezzo en las habitaciones, en la música que suena o, incluso, con la elección del reparto. Los hermanos Duffer, admiradores en sus inicios del cine de Tim Burton, han resucitado la carrera de Winona Ryder, icono de Beetlejuice o Eduardo Manostijeras, y a la nueva temporada se incorpora Sean Astin, el pequeño Mike de Los Goonies, otra de las referencias ochenteras de la serie.

La nostalgia como ingrediente es, en cierto modo, un recurso novedoso, pero sobre todo es tendencia y comercialmente muy rentable, como corroboran Jorge Díaz y Javier Ikaz, autores del blog y los cuatro volúmenes de Yo fui a EGB: “Somos muchos los que vivimos aquella época, el famoso baby boom, y ha pasado el tiempo suficiente para recordarlo con cierta nostalgia. Al vivir en una sociedad pre-internet y con menos ofertas, nos vemos actualmente muy identificados unos con otros. Da igual de donde seas, en EGB hacíamos y consumíamos las mismas cosas”.

Sin embargo, no es necesario haber estudiado la EGB para disfrutar del personaje de Eleven y su vuelta de tuerca a la figura de la criatura outsider, como lo fue ET, y que en esta ocasión se enfrenta a la vez a los oscuros planes del gobierno y al monstruo sobrenatural que acecha a sus amigos. Para Alba, éstos “son códigos adecuados para la historia que se cuenta” y por ello, “la serie ha cautivado también a espectadores más jóvenes”. La cita a otras obras audiovisuales, que forman parte del imaginario de todos, no son solo una estrategia comercial, también sirven para ganarse la complicidad del público e introducirlo en la historia.

“Netflix aprovecha perfectamente esta tendencia, pero es un fenómeno mucho más grande”, nos explica Irene Raya, doctora en Comunicación por la Universidad de Sevilla y miembro de la Liga de Investigadores en Comunicación. “Antes vino la película ‘Super 8’ y lo mismo sucede por ejemplo con la nueva versión de ‘It’, que, además de recordar a la película original, conecta con otras producciones audiovisuales”.

En el caso de Stranger things, el esfuerzo para ganarse la complicidad del público también corre a cuenta de la música que los hermanos Duffer encargaron a Kyle Dixon y Michael Stein, del grupo estadounidense S U R V I V E. Su sonido de sintetizador retro, oscuro, con aires de los años setenta, evocaba a la música de John Carpenter y crea el ambiente perfecto para la historia. Según confesaron Dixon y Stein a la revista Rolling Stone, antes de que compusieran las piezas originales para la serie, los Duffer tomaron su tema Dirge para un trailer que mostraron a los ejecutivos de Netflix.

Los gemelos directores y los dos músicos comparten esa educación cultural común. Para Raya, detrás hay razones sociales: “En épocas de crisis, como la nuestra, la revalorización del pasado siempre es una apuesta segura”, cuenta. No es de extrañar que los que crecieron admirando a Carpenter y Spielberg ahora pongan sobre la mesa todas esas referencias y consigan crear un buen producto.

“Para bien y para mal, el espectador se ha vuelto más competente. Si es capaz de captar esos guiños, también es capaz de detectar cuando los productores están tratando de aprovechar el tirón”, asevera Raya. “Si no se hiciera bien, podría derivar en un fracaso económico”.

¡Arriba la nostalgia!