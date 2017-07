Los líderes de Green Day y Rancid se unen en The Armstrongs, un supergrupo punki

Hace tan solo unos días coincidían en el mismo (y fatídico) día del Mad Cool, en su segunda jornada. Eran la ‘nota punk’ de un cartel gobernado sobre todo por proyectos afincados entre el rock americano y la música alternativa para las masas. Hablamos de Rancid y Green Day, cuyos líderes comparten apellido y, ahora, nuevo proyecto.

No es la primera vez que Billie Joe Armstrong y Tim Armstrong se unen: Billie Joe ya había compuesto la canción Radio junto a Tim, para el álbum Let’s Go de Rancid, allá por el año 1994. De hecho, aquello despertó la chispa creativa entre ambos y Tim le sugirió que se uniera a Rancid. Al final, Billie Joe siguió con Green Day y, ahora, décadas después, el apellido, su amistad y su pasión por el punk-rock los vuelve a unir.

Y es en, cómo no, The Armstrongs, proyecto capitaneado por ambos pero con una línea descendiente más cerca de Billie Joe, ya que tanto su hijo Joey como su sobrino Rey completan este cuarteto, del que podemos escuchar un primer single titulado If There Was Ever a Time, que forma parte del documental Turn It Around: The Story of East Bay Punk y que próximamente verá la luz en formato 7’’ a través del sello Hellcat Records.

Apellido punki