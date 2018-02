Aristocrazy y Madrid Design Festival presentan Aristocrazy Design Bootcamp: una experiencia educativa única para jóvenes creadoras. Impartida por el London College of Fashion y centrada en la aplicación práctica del diseño sobre el cuerpo.

Un hito con el que Aristocrazy inaugura su proyecto Aristocrazy Affairs: una iniciativa de co-creación y apoyo al talento creativo femenino emergente. Con una experiencia educativa singular: durante los días 14, 15 y 16 de febrero, 12 jóvenes creadoras, seleccionadas por un comité, participarán en un bootcamp exclusivo impartido por la prestigiosa universidad londinense.

‘‘Jewels, Making and the Body’’: un curso con un enfoque disruptivo, innovador.

El objetivo del programa es analizar la función del objeto y el cuerpo en la moda, así como el impacto en la manufactura de la joyería de la artesanía tradicional y las tecnologías. El bootcamp se centrará en la aplicación práctica del diseño sobre el cuerpo, con una visión abierta y contemporánea de los conceptos de “producto” y “joyería para moda”. En él, las participantes crearán una pieza de diseño, un objeto, fruto de una ambiciosa visión conceptual acerca de la naturaleza de la joyería, utilizando técnicas de artesanía, diseño y producción disruptivas y retadoras.

La formación será impartida por dos profesores de notable reconocimiento internacional: Dai Rees, director del Master of Arts ‘‘Fashion Artefact’’, y Naomi Filmer, profesora en el Master of Arts ‘‘Design: Ceramics / Furniture / Jewellery’’. Se aplicarán las metodologías de diseño, fabricación y presentación del MA Fashion Artefact del London College of Fashion: un curso único en el mundo, por la radical apertura de sus enfoques.

¿A quién se dirige el Aristocrazy Design Bootcamp?

El proyecto está orientado a 12 jóvenes creadoras con experiencia previa en cualquier ámbito del diseño, mayores de 18 años y menores de 28. Familiarizadas con los procesos materiales, directos, manuales, de la creación (el ‘‘making’’ y el ‘‘craft’’), más allá del mero diseño conceptual.

Se valorará para la selección:

Experiencia profesional.

Versatilidad de enfoques trabajados.

Conocimientos del trabajo artesano y los procesos manuales, físicos.

Motivaciones para participar de las candidatas

El conocimiento demostrable del inglés será imprescindible para acceder al bootcamp.

¿Cuándo, dónde, cómo?

El 14, 15 y 16 de febrero en el COAM, Calle de Hortaleza, 63, 28004 Madrid.

El precio: gratuito para las seleccionadas, que tendrán acceso a toda la programación profesional del Madrid Design Festival.

El plazo de inscripción: del 23 de enero al 4 de febrero a las 24:00.

La resolución de la convocatoria se dará a conocer el 8 de febrero, a las 12:00.

Más información y bases de la convocatoria aquí.

Aristocrazy Design Bootcamp