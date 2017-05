Es la lamentable noticia del día en todo el mundo: el ataque terrorista que la pasada noche se llevó por delante a 22 jóvenes tras finalizar el concierto de Ariana Grande en el Estadio del Manchester City, en Inglaterra. Un nuevo revés del terrorismo en territorio británico, a tan solo pocas semanas de aquel atentado en el que un hombre embistió con su coche a los peatones que caminaban cerca del Parlamento en Londres, antes de matar a un policía que custodiaba el tráfico, dejando cinco muertos, incluido el agresor.

Han pasado apenas doce horas, y la cantante estadounidense de 23 años se ha pronunciado a través de las redes sociales con un escueto mensaje publicado hace tan solo cinco horas: “Destrozada. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras”.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017

La investigación continúa en marcha, aunque ha se ha determinado que se trata de un atentado provocado por un terrorista suicida. Hay 59 heridos que aun permanecen en observación y todavía queda gente desaparecida y personas que no han encontrado a sus familiares, por lo que se teme que la cifra de muertos pueda aumentar.

Varias personalidades de la industria del pop, como Meghan Trainor, Selena Gomez, Katy Perry, Nicki Minaj, Cher, Taylor Swift o Demi Lovato, entre otras, han dejado mensajes en sus perfiles solidarizándose con las víctimas.

MY PRAYERS GO OUT TO PPL OF MANCHESTER…HAD SPECIAL TIMES THERE FROM YOUTH & BEYOND — Cher (@cher) 22 de mayo de 2017

My prayers are with you Manchester — Demi Lovato (@ddlovato) 22 de mayo de 2017

My thoughts and prayers go out to everyone affected in Manchester. — Selena Gomez (@selenagomez) 23 de mayo de 2017

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I’m sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) 23 de mayo de 2017

Broken hearted for the families tonight. Broken hearted for Ari. Broken hearted for the state of this world. 😔 — KATY PERRY (@katyperry) 23 de mayo de 2017

Primeras palabras