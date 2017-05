No caben más estados de ánimo límite en Ariana Grande desde que la semana pasada viviera su peor noche y una de las más terroríficas de la historia del pop, tras el atentado terrorista durante un concierto en el Estadio del Manchester City británico en el que murieron 22 personas, la mayoría de ellos adolescentes.

Tras cancelar parte de la gira y hacer sus primeras y espontáneas declaraciones en redes sociales, hace unos días se confirmó que ofrecería un concierto este domingo 4 de junio en el Emirates Old Trafford Cricket Ground de la ciudad de Manchester, en beneficio de las víctimas del atentado del pasado 22 de mayo.

Pero no estará sola en el concierto. Auténticos iconos pop contemporáneos de la talla de Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Take That o Niall Horan también se unirán a Grande en un concierto que tendrá tanto de emotivo como de terapéutico para la artista norteamericana y que será retransmitido en directo por la BBC.

Las entradas se pondrán a la venta a partir de mañana en la red de Ticketmaster y lo recaudado se destinará a la Fundación We Love Manchester, aparecida en colaboración con le Cruz Roja para dar apoyo a los familiares de las víctimas. Pero además, aquellos asistentes al fatídico concierto podrán conseguir su entrada gratis a través de un registro previo.

Pop benéfico