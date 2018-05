Arctic Monkeys estrenó cuatro nuevas canciones en su primer concierto de la gira

Segundos fuera, porque el esperado disco de los Arctic Monkeys se publica este viernes 11 de mayo. Y aunque creíamos que, tras confirmar que no estrenarían ningún single previo a su publicación, hasta que en la madrugada del jueves se suelten las canciones en las principales plataformas digitales no íbamos a poder escuchar más que lo que se dejaba entrever en el teaser que los británicos habían puesto en circulación para poner los dientes largos a los que esperamos su Tranquility Base Hotel & Casino como uno de los potenciales álbumes del año. Pero nos equivocábamos.

Y es que la banda capitaneada por Alex Turner se presentó hace unos días en San Diego, dando el pistoletazo de salida a un show que los llevará por escenarios de todo el mundo. En el concierto que ofrecieron en The Observatory North Park, los de Sheffield estrenaron cuatro canciones nuevas, que formarán parte de su inminente nuevo álbum.

One Point Perspective, American Sport, Four Out of Five y She Looks Like Fun (estas dos últimas con la ayuda de Cameron Avery, que es uno de los músicos que acompañan a Kevin Parker en Tame Impala actualmente) han sonado en un concierto en el que, además, también sonó por primera vez You’re So Dark, cara b del single One for the Road que nunca habían interpretado en directo. Y todo, claro, quedó registrado por las cámaras de los fans que allí estaban.

Monos previos