Arctic Monkeys presenta un documental y prevende su nueva referencia

Del mismo modo que se presume que existen dos Españas o dos Cataluñas, hay dos tipos de fans de Arctic Monkeys: los que han entendido la deriva anti-hit y pro-crooner y en exceso alexturneriana de Tranquility Base Hotel & Casino, el último ejercicio de la banda de Sheffield, en un registro más cerca del piano bar que del festival multitudinario.

Para nosotros es uno de los álbumes del año , pero el debate sigue abierto. Y mientras los fanes y los peces se reparten opiniones, la banda sigue sacando a la luz nuevo material. En este caso, un mini documental de algo más de diez minutos titulado Warp Speed Chic, utilizando técnicas vintage y grabaciones en 16mm, tomadas por el director del film, Ben Chapell, que estuvo registrando a la banda en Francia en septiembre de 2017, y que muestra tanto el proceso de construcción del mentado álbum como las primeras puestas en escena de este cancionero.

Pero no es lo único con lo que Arctic Monkeys mantienen el pulso de la actualidad. Y es que, tras presentar como singles tanto Four Out of Five y la canción que da título al disco, ahora han anunciado que, si quieres regalar monos árticos por Navidad, podrás: el 30 de noviembre publicarán un single de 7’’ que incluirá tanto su último single y canción que da nombre a su última producción, Tranquility Hotel Base & Casino, como un lado b que se titula Anyways.

Ya lo puedes ir reservando por 8 libras en este enlace .

We will release a ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ single 7″ on Friday 30th Nov, backed with B Side ‘Anyways’. Pre-order: https://t.co/LOc8OmTSKN pic.twitter.com/OSjsQjF9b9 — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) 16 de octubre de 2018

Documental ártico