Una historia sobre periodismo dirigida por Steven Spielberg. Piensen. ¿Qué puede pasar? ¿Dinosaurios? ¿Rayos láser? ¿El fin del mundo? Tal vez eso lo veamos en Ready Player One, su otro filme pendiente de estreno, pero no en Los archivos del Pentágono, la película que relata la guerra entre el New York Times y el Washignton Post por la libertad de prensa en plena era Nixon, allá por los años 70. Un fiel reflejo de la eterna lucha de amor-odio entre política y periodismo. Así es Steven: lo mismo te lleva al futuro que te deja anclado en el pasado con un estilo más que reconocible.

Los archivos del pentágono se entiende mucho mejor si nombramos a uno de sus guionistas, Josh Singer, y su oscarizada película Spotlight, otra oda al periodismo de investigación. La nueva de Spielberg también suena para Oscar, y no es de extrañar. The Post es sobria, pero mantiene un ritmo que se vuelve trepidante en pleno revuelo dramático y contagia la tensión de los personajes al espectador. Una acción rápida acorde con el tiempo real en el que se sucedieron los acontecimientos (la escena de la llamada a cuatro voces en plena crisis es perfecta).

En estos detalles tienen mucho que ver Meryl Streep en el papel de Katharine Graham y Tom Hanks en el de Ben Bradlee, una mezcla de talentos que podría haber resultado cómica pero que finalmente engancha y convence. En el caso de Hanks nos recuerda a su personaje en Al encuentro de Mr Banks (John Lee Hancock, 2013), si no fuera por la su extraña e innecesaria manía de arrugar el rostro durante las dos horas de película.

Aunque el título del filme parezca introducirnos a una historia distinta, el director realmente cuenta en gran medida la decisión de Katharine Graham. La viuda del fallecido Philip Graham, director del Washignton Post hasta su muerte, se queda al frente de un periódico local, familiar y conservador dirigido por y para hombres. Ella nunca había tenido voz ni voto, y tampoco lo requería. Hasta que dijo sí a los archivos del Pentágono, que no son una fantasía de Spielberg como todos sabemos, sino que existieron de verdad. Y menos mal.

Se trataban de un informe elaborado por el gobierno de EEUU sobre la guerra de Vietnam. O, mejor dicho, sobre las mentiras de la guerra de Vietnam. La contienda estaba perdida incluso antes de empezar, los políticos lo sabían de sobre y los ciudadanos no lo podían creer. El Times consiguió publicar parte del documento antes de que interviniera Nixon, que no dudó en imponer su fuera para que el informe no siguiera extendiéndose. Pero cuando el Post lo tuvo en su poder, Katharine Graham tuvo que tirarse al vacío intentando no morir en el intento.

La verdadera Graham se rebeló contra ese mundo masculino que no la escuchaba, y la que interpreta Meryl Streep lo consigue con un nervio contenido propio de una mujer que había hecho nada parecido antes y que se reconoce ante la cámara nueva e inquieta. Spielberg tampoco pierde detalle, y no es una frase hecha. La muestra del funcionamiento de las máquinas siempre ha sido una de sus especialidades. Aquí, todo el proceso de salida del periódico es preciso y hasta entretenido para el espectador, al que se le acelera el corazón con la banda sonora de John Williams.

Dejando a un lado aspectos técnicos, The Post reabre debates milenarios: ¿Se hubiera esforzado tanto el Washington Post en conseguir esos documentos y en luchar por la libertad de prensa si no hubiera estado compitiendo contra el New York Times? ¿No sería de gran ayuda que los medios de comunicación tuvieran una relación objetiva, sana y verdadera con los partidos políticos y viceversa, con el fin de informar a los gobernados? ¿No nacen los medios con un propósito hacia esos gobernados y no hacia los gobernantes?

La libertad de prensa quedó más que celebrada con la publicación de los archivos del pentágono y el caso Watergate que vendría poco después, pero la lucha incansable entre periodismo y política no parece tener fin. Después de casi medio siglo, resulta agotador. Algunos críticos aún se preguntan: ¿por qué ahora The Post? Bueno, si hablamos de EEUU y el gobierno de Donald Trump, se acallan todas las respuestas. Y todas ellas habrían sido demoledoras.

