The Killers versionan a Arcade Fire a su paso por Quebec

Es un clásico recurrente en The Killers el hecho de versionar a alguna banda de la ciudad americana donde van a tocar. Hace unos días, los de Las Vegas presentaron su Wonderful Wonderful en Quebec; y aprovechando su paseíllo por dicha ciudad canadiense decidieron en vez de versionar a la gran estrella de aquella ciudad (Céline Dion, os pongáis como os pongáis), hacerlo con sus compañeros generaciones Arcade Fire.

Crown of Love fue la canción escogida, incluida en el debut del combo capitaneado por los hermanos Butler, el icónico Funeral. En esta gira, anteriormente, habían versionado a Pearl Jam, Tom Petty y The Smiths. ¿Se animarán a versionar a alguna banda de Benicàssim (nos conformamos con que sea española, tampoco les vamos a pedir tanto) cuando actúen el próximo verano en la nueva edición del FIB?

So, @thekillers did a stripped-down cover of Arcade Fire’s “Crown of Love” at their gig last night.

[🎥: marikandme] pic.twitter.com/eKlTq6QQmy

— Arcade Fire Tube 🌐 (@ArcadeFireTube) 7 de enero de 2018