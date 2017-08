Hace algo menos de 15 años que la formación canadiense Arcade Fire publicó Funeral (2004), probablemente uno de los mejores discos de la pasada década. Hoy no es exagerado decir que la de Montreal es una de las bandas más importantes del planeta, y que lo mismo pone la banda sonora a una de las películas indie más exitosas de los últimos años (Her), arrasa en unos Grammy o da un concierto por sorpresa en el Primavera Sound.

Ahora, en pleno verano, publican Everything Now, su quinto LP, y la chavalada indie se deshace en halagos. ¿Toda? Toda no. Algunos nos hemos dado cuenta de que Everything Now recuerda a los peores discos de Coldplay. Y, lo que es peor: que la deriva grandilocuente de Arcade Fire se veía venir desde hace años. Pero decirlo en voz alta es como predicar en el desierto, porque últiimamente es que no puede uno emitir nada que no sean loas hacia Arcade Fire sin que le tachen de hater. Por muchos argumentos que aporte y por más que prometa que durante años Arcade Fire ha sido una de sus bandas de cabecera. Da lo mismo: si no te gusta Reflektor eres un hater. Y como se te ocurra mencionar Funeral o Neon Bible, encima, eres un pureta.

Reconozco que puede que no sea del todo objetiva. Estuve obsesionada con Funeral (2004) y Neon Bible (2007) algunos años, hipnotizada por aquella original, sencilla y luminosa manera de relatar las miserias propias: [Antichrist Television Blues], No Cars Go, Neighborhood o Rebellion (Lies) entraban en perfecta sintonía con el equilibrio entre la melancolía y las ansias por vivir que empapan la juventud. El hechizo comenzó a romperse con The Suburbs (2010), que aún conservaba destellos fascinantes, pero se me empezaba a hacer largo y repetitivo. Curiosamente, aunque Arcade Fire ya disfrutaban de una sana notoriedad antes de su publicación, fue The Suburbs el disco que los consagró como estrellas internacionales.

Fue en el pretencioso e interminable Reflektor (2013) donde acabé de divorciarme con la banda. Exactamente cuando el resto del mundo les dedicaba los más refinados halagos. Donde crítica y público vieron una elaborada pieza artística, polifacética e innovadora, yo vi una colección de canciones machaconas (aún me dan ganas de meter la cabeza bajo tierra cada vez que suena Reflektor) concatenadas sin ton ni son. Con algunos momentos de grandeza como Normal Person, It’s Never Over (Oh Orpheus) o Afterlife pero más por su pura faceta pop que por su conexión con las etapas de Arcade Fire que me cautivaron.

Así que me he aproximado a Everything Now con franco escepticismo aunque reconociendo que tras la vigesimoquinta escucha, el single que le da título es una buena canción pop, pegadiza, con gancho e inteligente producción. Igualita que el Viva la Vida de Coldplay. En realidad, si lo pensamos, la trayectoria de la banda de Win Butler y la de Chris Martin no es tan diferente: dos primeros discos extraordinarios, cada uno en su género (Funeral y Neon Bible para Arcade Fire, Parachutes y A Rush Of Blood To The Head para Coldplay); seguido por un estallido incontestable de éxito en el que la personalidad de la banda parece ir diluyéndose (The Suburbs y Reflektor para los canadienses, X&Y para los británicos). El destino parece ser el mismo: una colección de canciones que más que un disco parece un seminario motivacional lleno de colores, luces y fuegos artificiales. El gran público llenando estadios año tras año, encantado, y el público no tan grande perdiendo el miedo a decir que a lo mejor el emperador está desnudo desde hace algún tiempo.

Dicho esto también reconozco que encuentro bastantes cosas defendibles en Everthing Now: no es pretencioso ni pretende ser profundo y, sobre todo, gana en capacidad de síntesis, sin ser tan exagerado con los temas o interludios de relleno como su predecesor. Hay algunos tramos que podrían haber pertenecido perfectamente a The Suburbs, como Signs of Life. Pero lo cierto es que desde el arranque del disco hasta su tramo final éste transcurre como dando bandazos entre la épica y la euforia, tirando de los recursos arreglísticos característicos de la banda y de una instrumentación sobrecargada (ejemplo clarísimo de lo cual es Creature Comfort).

Lo peor es que entre tanta épica todo suena bastante hueco e intrascendente. O, peor todavía, aniñado y ridículo, como en Peter Pan o Chemistry. Las composiciones solamente parecen ganar peso y despegarse de los coqueteos electrónicos hacia el final, con Good God Damn, Put Your Money On Me y We Don’t Deserve Love, sin duda el tramo más brillante de Everything Now. Con una carga instrumental simplificada y una rítmica más comedida que recuerda a la de sus primeros discos. Se cuelan en esta etapa guiños a ABBA que tan buena acogida tuvieron en The Suburbs en los teclados de Put Your Money o un homenaje claro y sincero a las grandes baladas de los ochenta en We Don’t Deserve.

Tres temas que dejan buen sabor de boca pero no consiguen disimular lo anémico de contenido que viene este Everything Now de Arcade Fire. Un disco con el que, sin duda, girarán y llenarán estadios y escenarios principales de festivales durante un par de años y con el que venderán vinilos con distintas versiones de la portada a patadas. Igualito que hicieron Coldplay con Viva La Vida (Or Death and All His Friends).

