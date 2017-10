Arcade Fire, censurados en Canadá por “fomentar el suicidio”

La censura no tiene cura. Y en esta especie de Nueva Inquisición viral que vivimos desde la llegada de las redes sociales y la democratización de la opinión, la vara de medir limita cada vez más nuestras opiniones y nuestra capacidad de expresarnos libremente. Ahora le ha tocado el turno a Arcade Fire, cuyo nuevo single acaba de ser censurado en las radios canadienses.

De esto nos enteramos recién ahora, pero quien viva en Canadá y haya intentado poner la oreja en radios comerciales y no se encontraba, como sí sucedió en anteriores álbumes, con la música del single de difusión, Creature Comfort, extraído del irregular aunque conceptual Everything Now (que aquí analizamos tanto desde su poso musical como desde su discurso anticapitalista), fue censurado debido “al contenido lírico, que narra de forma directa un acto de suicidio y autoflagelación”.

“Suicidio,

ella piensa en morir todo el tiempo,

ella me dijo que estuvo tan cerca,

llenó la tina y puso nuestra primera canción…

Algunas chicas se odian,

se esconden bajo las frazadas con pastillas para dormir.

Algunas chicas se cortan

se miran al espejo y esperan comentarios”

Esa fue la frase que impuso una problemática a la hora de que esta canción pueda ser radiada. Al parecer, según entienden las autoridades mediáticas canadienses, si escuchas a alguien hablando del suicidio, te querrás suicidar. Así que ya sabes: ve con esparadrapos en orejas, ojos y boca el resto de tu vida, no vaya a ser.

