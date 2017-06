Muchos hablan del 12-1 a Malta en los mentideros futbolísticos retro, pero hay que recordar también a aquel país al que Emilio Butragueño “El Buitre” marcó cuatro goles en el mundial de México ’86: Dinamarca. Pues bien, algo más de una década después, de ese pequeño país salió un grupo de mayúsculo éxito que se quedó (casi) en flor de un día, muy a su pesar.

Es lo que los anglófilos llamarían one hit wonder, concepto que refrenda aquellos grupos que sólo trascendieron por tener un éxito: Barbie Girl. Aunque lo intentaron (¡vamos, que si lo intentaron!) diez años después, volviendo, cómo no, con un recopilatorio. Tuvieron un éxito algo menor con Back to the 80’s o My Mamma Said, con un registro algo diferente, pero ello les sirvió de acicate para editar Megalomania, un trabajo que tampoco es que desentonase, eso sí tan sólo en el mercado danés.

Aqua se llamaron originariamente Joyspeed cuando se juntaron en Copenhague a partir de tres muchachos de este país: René, Claus y Soren y una cantante noruega, Lene, que se casó con éste último, otrora teclista de la banda. Escandinavia empezó a rendirse a sus pies con el tema Roses Are Red, acreedor de ese indefinible y hortera estilo Eurodance. Pero el auténtico pelotazo sería el susodicho himno en honor a la musa de Mattel, una compañía que por cierto acabó haciéndoles un favor demandando a los chicos por usar el nombre de la muñeca.

Una de las bazas de Aqua siempre ha sido el usar una decoración minima y al mismo tiempo creativa e imaginativa en sus videoclips; 14 millones de discos después y una gira por 26 países en 18 meses más tarde, se despertaron del sueño y la cosa se relajó como no podría haber sido de otra forma. Siguieron vendiendo, pero la locura se fue diluyendo con el inicio del milenio.

De hecho, como si de un “2001, Separación de Aqua” se tratase, esta primera desbandada de sus componentes tuvo que ver con los problemas de salud de Lene, así como por una supuesta falta de ideas. A pesar de ello, y tras ser madre, Lene edita su primer disco en solitario, Play with me, sin apenas éxito y en un registro bastante parecido al de Britney Spears.

Pero… ¿cuál suele ser el paso cuando quieren revivir verdes laureles? Lo has adivinado: volver. Y lo hicieron con la excusa del décimo aniversario y anunciando el recopilatorio de marras y tres temas inéditos que siempre vienen bien para estirar el chicle. Ello, unido a un contrato con una compañía de videojuegos para incluir una de sus canciones, oxigenó sus cuentas corrientes, pero ahí no se quedaba el marketing viral: DVD con concierto de gira europea y un sencillo navideño. ¿No querías Aqua? Pues dos vasos.

No obstante, pasados los años, el impacto fue más doméstico que otra cosa, lo cual no dejó de ser un bálsamo de alivio para un cuarteto que no se habría creído ni en el mejor de sus sueños tales cotas de popularidad.

Además, cada uno de ellos tiene sus propios proyectos personales y profesionales. Rence emprendió su propio camino incluso como actor o DJ, Soren es compositor y productor y cuida de sus dos niños fruto de su matrimonio con Lene y Claus sigue produciendo y actuando en Dinamarca. A todos ellos puede que les persiga la sombra alargada de una canción que no hay DJ de bodas, bautizos y comuniones que no la tenga escondida (o no) en sus subcarpetas. Quien esté libre de pecado… que tire la primera piedra al Aqua.

AQUA