Son las dos de la tarde, he quedado con Aqeelion en Tirso de Molina. He hablado un par de veces por teléfono con él y cada vez que lo descuelga responde con un “yeah” que me hace pensar en los Chacho Brodas. No tarda en llegar. Aparece ataviado con unas gafas como las que llevaba Kurt Cobain, un abrigo pintado y unas Nike que, a juego con su complexión, me hacen pensar en Usain Bolt.

Me imagino a Bolt rapeando, y joder, ese sí que tenía que ser un chulazo. Sin embargo, la amabilidad que desprende Aqeelion hace que la imagen del velo-liricista se disuelva rápido. “¿Qué tal tío? ¿Comemos por ahí? Venga, te invito”, me dice.

La verdad es que no llegamos ni a comer, estamos bajando por la Calle de Lavapiés, y cuando ve los ojos de cordera nostálgica que pongo al pasar al lado de la Plaza de Ministriles, lo ve bastante claro: “Nos quedamos aquí, ¿no? De puta madre”. La entrevista empieza.

Aqeelion: Tío, estoy cansado de que todo el mundo me pregunte que qué hago aquí en vez de en América… Me siento como un fuckin’ visionario, como un estudiante. Prince, Michael Jackson, 2Pac, Biggie Smalls… están todos muertos. ¿Para qué? Para aportar. Tenemos que hablar menos y aportar más cosas. Puedes hablar todo lo que quieras, pero por lo menos aporta algo, ¿no? Yo aporto cosas, hago conciertos gratis, doy consejos, hago dinero, invierto mi dinero en el pueblo, ¿qué me estás contado, nigga? Yo doy mucho. Y, a veces, todo eso que das parece que no va a volver, aunque no sea ese el objetivo. Pero aporto… y que la gente vaya a gastar su dinero en ver a Drake y no en Aqeelion… Producto americano hecho en España con todas las condiciones…

Notodo: Ahora que hablamos de Drake. ¿No te da la sensación de que a veces en España se tiene una visión de la música americana un poco distorsionada?

Aqeelion: Sí, nigga (se parte de la risa). ¿Sabes por qué? Porque no tenemos una identidad, y es lo que yo quiero marcar, eso es lo que hace que permanezca aquí. ¿Qué sonido va a salir de un negro de Los Ángeles en España? Creo que va a salir nuestro sonido.

La conexión del arte es internacional: si no la cuidamos nos vamos al carajo

Notodo: Todo esto me recuerda a algo que no paro de oír últimamente, ¿sabes? Eso que dice: “no, es que en América…”

Aqeelion: Pero es que estamos en fuckin’ Madrid, nigga, ¿qué están contando? Yo soy de allí, pero lo que me importa es lo que pasa aquí, aunque siempre vaya a ser un negro de Ámerica.

Notodo: ¿Qué significa para ti ser un negro de América?

Aqeelion: Ser un fuckin’ guerrero tío, y superar fuckin’ cosas que los demás no tienen que superar… Somos iguales pero no somos iguales, yo enfrento cosas a las que tú no te vas a tener que enfrentar en la vida.

[Justo en este momento, aparece un tío que se acerca a saludarle. Lleva una minicadena en la que suena Alpha Blondie]

Pregúntale a él (se ríe). “Ey, nigga, ¿somos iguales que él?”, le dice.

[Se ríe y sentencia que “no”. Cuando le digo que se quede en la entrevista, se ríe más y desaparece]

Notodo: ¿A qué te refieres cuando hablas de esas cosas?

Aqeelion: Racismos, fascismo, cosas… Tío, ya no es una excusa, es cierto. Tenemos que cambiar algo porque esto no es guay. Y respecto a esto, los tiempos que están viniendo son la polla porque los niños van a saco. PXXR GVNG, C.Tangana, Bejo, Ziontifik, La Zowie…

No pretendo ser Drake: España no es el sitio adecuado para ser Drake

Notodo: Llevas enredado con Griffi muchos años, ¿no? ¿Por qué?

Aqeelion: Griffi es mi fuckin’ hermano musical, tenemos una conexión que supera el ser negro, fuckin’ catalán o fuckin’ de Sevilla. Lo que tenemos en común es nuestra música y nuestra alma. Conectamos. Es fuckin’ crazy, hacemos magia, we make a sound. Hacemos un sonido nigga. Toda nuestra intención es hacer un sonido de esta mierda. Hacemos un sonido, hacemos dinero, lo invertimos en el pueblo y en nosotros, porque nadie va a apostar por nosotros, tenemos que construirlo nosotros a base de nuestro arte.

Una pregunta tío, a ti, ¿Cuál es la canción que más te mola?

Notodo: Manuela

Aqeelion: Joder, eso es Griffi improvisando. Dos o tres tomas y bang. Espera, ¿lo puedes repetir?

[Le miro y veo que está grabando un audio de Whatsapp, supongo que para mandárselo a Griffi].

Notodo: ¡Pero cabrón, que el que hace la entrevista soy yo!

Aqeelion: ¡Venga! (se parte de la risa)

Notodo: Me flipa Manuela, tío. Sobre todo el sampleo de la guitarra que parece que está tocando Lux Interior… ¿Grabado? (risas) Escúchame, no me importa si es en América o en la China, pero me parece determinante para entender a una persona conocer los hechos que marcaron su infancia, más en un caso como el tuyo, ¿no crees?

Aqeelion: Es muy importante. Mis ancestros fueron esclavos a los que robaron, mataron, forzaron y todo por idealismos y religiones. Bueno, pues con todo eso tienes que fuckin’ vivir. No es una peli. Yo he salido de esa mierda, ma nigga. Helicópteros, fuckin’ bandas… Recuerdo que con diez años ir al colegio me resultaba duro… lo tenía en otro barrio y la banda de ese barrio venía a por nosotros.

Mi infancia es bandas, gente muriendo, fuckin’ funerales, problemas en casa, movidas de verdad… drama

Notodo: ¿Dónde era eso?

Aqeelion: ¿Has visto la peli Straight Outta Compton? La de Ice Cube y Puff. Pues ese es mi barrio. Yo cortaba esos fuckin’ jardines de ese barrio con una cortacésped que me compró mi madre. Tendría unos diez años y ya estaba cortando el césped de unas cinco casas. Tío tenía una fuckin’ empresa, era jardinero.

Esa es mi infancia: bandas, gente muriendo, fuckin’ funerales, problemas en la casa, movidas de verdad… drama. Pero lo que me hace venir aquí no es eso, sino la oportunidad de vivir como un artista y cobrar.

Notodo: ¿No crees que gente de la escena actual, como Dano, Bejo, Pucho, etcétera, están logrando acabar con la imagen tan denostada que se tenía en este país del rapero?

Aqeelion: La gente no sabe nada de la vida de los artistas de España, pero esto es hardcore. La movida que está pasando ahora es importante, por eso me gusta PXXR GVNG, por eso me gusta Bejo, C.Tangana, La Zowie, Miss Nina, Elio, Dano… son fuckin’ asesinos. España es la ostia. Es una revelación que no veas.

Notodo: La verdad es que mola que en el disco cuentes con colaboraciones de gente tan dispar como puedan ser las de Elio y Miss Nina. No sé, yo, por ejemplo a Elio siempre le he escuchado y a Nina nunca… verlos planchados en el mismo disco me ha sorprendido. ¿Cómo entraste en contacto con ellos?

Aqeelion: Yo estoy muy orgulloso de mí. Es una actitud que forma parte de las culturas punk, rock, todo eso… es necesario para subir al escenario, conseguir que la gente se vuelva loca, hacer dinero, tener cojones de enfrentarte a muchas movidas, representar a cierta gente que no tiene voz y, además, hacerlo bien durante mucho tiempo. Tío, eso es muy serio. Eso es lo que quiero yo, y lo que represento aquí, en España. Me suda la polla ser un negro de L.A. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos?

Partiendo de eso te diré que siempre he querido colaborar con una artista femenina, y precisamente, ahora, este país está viviendo un momento que invita a ello. Están ocurriendo cosas que no ocurrían antes. Fíjate, en el pasado solo había grupos de pibes, sin embargo, ahora, cada vez tienen más protagonismo las voces femeninas en el rollo. Que esto ocurra es la ostia. Entonces, mi posición, no es solo ser artista, yo cuento con una experiencia que me permite ayudar, it’s not just by me. La música es mi carta, yo represento arte, yo represento muchas cosas, para mi gente, para tu gente y para otra gente.

Y Elio es mi hermano. Joder, a Elio y a Dano les conocí con diecisiete años. Son mis hermanos pequeños, siempre me aguantaron, nigga. Estamos ya juntos en esto desde el principio. Día tras día, y fallo tras fallo. Son serios y les suda la polla, son pros, nigga.

Por cierto, ¿has visto el último video de Dano?

Soy de L.A., pero lo que me importa es lo que pasa en Madrid, aunque siempre vaya a ser un negro de Ámerica

Notodo: Sí, mola mucho. Aunque me gusta más el tema que tiene con Horror.vacui. Bueno, háblame de cómo ha sido esa evolución.

Aqeelion: Nigga, sinceramente, ha sido la polla, no me quejo. Es que tengo mi familia, ¿cómo me voy a quejar?

[En este momento se acerca a saludar un argentino que nos cuenta que tiene los pies destrozados de jugar al futbol. Aqeelion le recomienda estirar]

Notodo: ¿Qué pasa tío? ¿Te quiere todo el barrio?

Aqeelion: Pff, it’s crazy.

Notodo: ¿Qué es lo que querías contarnos con Top Papi?

Aqeelion: Sinceramente, yo he llegado a enfrentar mis fallos personales y a conocerme a mí mismo tanto interior como exteriormente, conectar con mis emociones…. Creo que no es fácil ser artista y salir a cantar delante de la gente. Son muchos horarios, confianza, todo eso… No pretendo ser fuckin’ perfecto, no pretendo ser Drake. La mitad de mi vida la he pasado aquí. Mi carrera, mi negocio, todo está aquí. España no es el sitio adecuado para ser Drake. Bares, drogas, alcohol… es fuckin’ duro, es como L.A., es como África… parece que no pero sí. Tenemos muchas cosas en común y tenemos que cambiar esta mierda. Y justo eso es lo que vamos a hacer.

Notodo: El otro día comentaba con un colega que la fiebre del trap poco a poco se está apagando… Sin embargo, existe cierta efervescencia de lo que ahora llaman neosoul, o r&b, del que lo que yo creo que en parte eres miembro, ¿no? ¿A qué crees que se debe?

Aqeelion: Te lo he dicho, es una inflexión de nuestros tiempos, hay mucha variedad. Es como antes… ahora, estamos en el momento adecuado porque ya no dependemos de nadie. Lo grabamos nosotros, hacemos el vídeo, estamos aquí… ¡Bam! We have control.

No vine a España para huir de mis dramas, sino para vivir como un artista y cobrar

Notodo: Que cierres el disco con remixes de Post Malone, Drake, Young M.A., es toda una declaración de intenciones, ¿no? Como decir que no te achicas ante nada.

Aqeelion: Es como la cultura en Jamaica, Sound System… Ma nigga, fuerza. Eran canciones que me inspiraban, y tío estamos viviendo momentos bonitos, ¿por qué no compartirlo?

Notodo: Drake, en el tema del que haces el remix, canta que tiene montones de enemigos que intentan arrebatarle las energías. Sabiendo como es el mundo de rap, la competición… ¿te sucede esto o algo semejante?

Aqeelion: No hay izquierda sin derecha, no hay arriba sin abajo. Con esto espero decirte todo y nada.

[No han pasado ni treinta minutos y viene un tercero a saludar. Aqeelion le atiende con la misma simpatía que de la que hace gala desde el primer momento]

Notodo: “Todo para fama, todo para game, todo para follar, todo… para llenar este agujero que hay dentro de mí”. Me gustaría que me hablases de eso. Escuchando Big Paper pensaba en qué sería ese agujero, y en que si es un agujero como yo me lo estoy imaginando, llenarlo con fama o echando un polvo…



Aqeelion: Estoy hablando de la gente vacía que se cree que pueden alcanzar su paz interior con ropa, follando, etc. Y es que no es así, ma nigga. Uno tiene que enfrentarse a sus miedos, cuidar su mente, cuidar su alma, igual que cuida su físico. Ese agujero está en todos y nadie se escapa. Ahí es donde voy.

Tenemos que hablar menos y aportar más

Notodo: ¿Y Real O.G?

Aqeelion: Esa canción trata del espacio que hay entre las generaciones. Es un medio para que alguien como yo comparta información con los chavales sin ser pesado.

Notodo: ¿Qué información?

Aqeelion: Nigga, que hubo un Fela Kuti, unos A Tribe Called Quest, todo eso… Que sepan esto es muy importante. Hay que decirles que gracias a ellos están haciendo lo que están haciendo. No puedes representar una cultura y no saber de dónde vienes ni lo que realmente representas. No es un fuckin’ juego, estás jugando con tus ancestros, con nuestros ancestros. Y nadie va a venir a robar esto y a vivir bien; no, nigga, esto no es gratis, hay que investigar, estudiar, porque estás viviendo a base de tus sueños, tu paranoia, del pueblo, de tu familia, de todo aquello que te aporta… es un ciclo, nigga, no puedes romperlo. Y no estamos aquí para romper ciclos, sino para hacerlos nuevos. Es nuestro planeta, ma nigga, es serio. Y la música es lo que une y rompe todas las diferencias. La conexión del arte es internacional: si no la cuidamos nos vamos al carajo.

Nos despedimos y mientras bajo de nuevo por Lavapiés, miro hacia atrás. Alguien le ha vuelto a parar para charlar con él.

