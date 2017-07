Hace más de dos décadas desde que disparó el primer negativo entre tinieblas. Desde entonces Antoine D’Agata no ha dejado la noche, su lugar en un mundo cuyo lado oscuro ha retratado sin tregua. Podría decirse de él que es el García Alix francés, pero también es un Louis-Ferdinand Céline por lo autobiográfico, y como su compatriota, evidencia una visión del mundo y sus habitantes descarnada y mordaz. Defensor de presentar la miseria sin adornos que la conviertan en una parodia, considera que mostrar la naturaleza humana sin máscaras es un acto de sinceridad.

La abstracción de sus imágenes nació porque empezó a hacer con la cámara lo mismo que hacía sin ella: vivir la noche y consumir sustancias que agitan la conciencia. Y durante muchísimo tiempo hizo fotos borrosas, en las que no se distingue apenas nada. No podía sospechar ni de lejos que aquel modo de fotografiar podía convertirse en un lenguaje estético destinado a abrir nuevos espacios de percepción. Hablamos de Antoine D’Agata y su exposición Corpus, una instalación compuesta de textos, imágenes y vídeos que forma parte de La exaltación del ser, la acertada selección alixiana para PHE y podrá visitarse en Círculo de Bellas Artes hasta el 24 de septiembre.

Bajo la influencia de Larry Clark y Nan Goldin, desde que empezó ha estado dedicado a enfrentar dos visiones, una puramente documental y otra estrictamente subjetiva sin tener la intención de renunciar a ninguna de las dos facetas. Trabaja de un modo muy personal y en situaciones incontrolables, pero al mismo tiempo lo siente como un trabajo documental. Esto es debido a su propia implicación personal con aquello que fotografía: el mundo de la noche, de la droga y de la prostitución.

D’Agata ejerce la forma más pura del documentalismo, que consiste en alejarse de esa realidad objetiva, única, para construir la suya y así cambiar su mundo de un modo existencial, dando vida y representación a personas que no tienen visibilidad o la tienen de una manera estereotipada. Huye pues del documentalismo objetivo, no porque no pueda documentar el mundo desde fuera, sino porque aceptar la responsabilidad de actuar en las situaciones que fotografía es la obligación moral que se ha impuesto, la única forma justa de hacer documentalismo. No toma drogas porque no pueda fotografiar sin ellas, sino porque no concibe fotografiar el mundo de las drogas sin estar directamente inmerso en él.

“Un artista auténtico ha de pagar con su cuerpo, con su muerte, con su daño. Para mí la fotografía no es un juego, ni una forma de ver el mundo, sino un modo de ejercer mi libertad”, dice el artista

Y para hacer este trabajo abordando estos mundos desde dentro, Magnum, el santuario del fotoperiodismo y de la fotografía documental, es el marco ideal. Practicar esta forma extrema de documentalismo dentro de este lugar tan importante de la tradición documental, es una estrategia y un privilegio, puesto que le otorga a su trabajo una perspectiva justa. Su obra es un espejo incómodo que habla de la violencia sonámbula, la de los prostíbulos y las drogas. Habla de la violencia del mundo y sus efectos en los cuerpos maltratados por la realidad que les ha tocado. Esta violencia nocturna no es más que un reflejo de la diurna, la institucional: “La violencia es algo universal: la económica, la del trabajo, la de la guerra, la explotación. Yo documento el sufrimiento del mundo en el que vivimos todos y como este habita en los cuerpos”.

Unos cuerpos hablan de una herida que trata de expulsar el daño, intentando buscar su lugar en esa existencia tortuosa. Como David Nebreda, el propio D’Agata participa en esa marginalidad con su propia carne maltratada, torturada a golpe de adicciones. Por eso la exposición es una autobiografía, recorre el descenso a los infiernos del artista, pero también retrata a las mujeres, las prostitutas que pueblan sus noches y cuya autodestrucción es una reacción a la violencia que el mundo ejerce sobre ellas.

Estamos en un momento en el que el espectador está más preparado para entender su trabajo. La crisis ha extendido esa violencia que antes solo sufrían algunos. La gente vive la crisis casi de manera física. Ahora todos nos vemos reflejados en el mismo espejo, víctimas de una misma maquinaria que lleva los cuerpos a la autodestrucción. Él mismo no podría explicarlo mejor: “Un artista auténtico ha de pagar con su cuerpo, con su muerte, con su daño. Para mí la fotografía no es un juego, ni una forma de ver el mundo, sino un modo de ejercer mi libertad. Nace de la necesidad de impulsar las cosas hasta su extremo, comprometerme hasta donde nunca imaginé. Por eso hice de mí el material de mi propia obra, para no olvidar que cada gesto, que cada movimiento, que cada acto me incumbe”.

Antoine D’Agata