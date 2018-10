Si “somos lo que hacemos”, como dicen desde el Another Way Film Festival, también seremos “lo que vemos”. Y lo que podremos ver esta semana, concretamente entre el jueves 4 y el domingo 7 de octubre, ambos inclusive, será cine, pero no cualquier tipo de cine: un cine cuya temática es el progreso sostenible, que invita a reconectarte con el planeta, que entiende que el cambio siempre es ahora, y que pretende aportar una mirada necesaria para impulsar una conciencia mayor de nuestra relación con el entorno.

La Cineteca de Madrid será el espacio-centralita donde podremos disfrutar de casi veinte títulos internacionales, una sesión de cortos y una destinada a los más pequeños; pero también habrá actividades como salidas al campo para convertirse en voluntario de restauración forestal, un showcooking ecológico, una masterclass sobre yoga, conciencia y legado y un taller vivencial que buscará el equilibrio entre lo femenino y lo masculino.

Pero el fuerte del AWFF serán, claro está, las películas. Entre lo más destacado, el biopic sobre la activista por la defensa de los chimpancés Jane Goodall; pero también títulos documentales de impacto que tratarán cuestiones como el coste medioambiental que generan los productos de limpieza, el peligro de la exposición a radiofrecuencias, el impacto medioambiental de la leche o las precarias condiciones de los asiáticos en las fábricas de smartphones; y otros títulos que tratarán cuestiones como las enfermedades causadas por contaminantes químicos, las bondades del mindfulness, la destrucción de la vida marina y los héroes que luchan por mantenerla, o el cuestionamiento al movimiento eco-friendly, entre otras.

La sostenibilidad, en este caso, con cine entra.

Another Way Film Festival