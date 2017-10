A pocas semanas de Halloween es inevitable que los sobresaltos, los claroscuros y la inquietud se vaya apoderando de las salas de cine. Annabelle (John R. Leonetti, 2014), que era una peli con muñeca diabólica que se desgajaba del universo de Expediente Warren (James Wan, 2013), funcionó sorprendentemente bien en taquilla a pesar de la pobre recepción por parte de la crítica. Como en estos casos las secuelas no se hacen esperar, pero la cinta original dejaba poco margen para seguir explorando, la franquicia de James Wan ha optado por remontarse más atrás en el tiempo y relatar el origen de aquella muñeca.

Annabelle retomaba la historia, mencionada por Ed y Lorraine Warren, de una muñeca diabólica llamada Annabelle que aterrorizaba a un joven matrimonio de Santa Monica en los años 60. Con un presupuesto que no superaba los 6 millones de dólares, Annabelle recaudó más de 250. Annabelle: Creation (David F. Sandberg, 2017) viene a contarnos el siniestro origen de dicha muñeca. Y, contra todo pronóstico, lo hace bastante bien. Por el camino vuelve a firmar una recaudación más que digna.

Sin pretensiones de reinventar o aportar nada especial a su género, Annabelle: Creation es una cinta solvente y disfrutable para cualquiera que quiera pasar un poco de miedo durante una hora y 45 minutos. La premisa es simple: una entidad demoníaca se funde con una de las muñecas creadas por el artesano Samuel Mullins tras la muerte de su pequeña hija, Annabelle. Años después de la tragedia, la presencia de unas inocentes huérfanas y de la monja que las acompaña en el hogar familiar regala al malvado ser nuevas almas tiernas a las que atormentar.

Annabelle: Creation no es nada que no parezca: a diferencia de cintas como El Exorcismo de Emily Rose (Scott Derrickson, 2005), huye del terror psicológico o de invitar al espectador a reflexionar sobre la naturaleza de su relato. Pero, en dicha sencillez, triunfa. Sin deleitarse de manera excesiva en el body horror o en imágenes escalofriantes ni en la prolongación innecesaria de tensiones, consigue mantener al espectador interesado y razonablemente perturbado durante casi todo su metraje (aunque la cinta mejoraría con 15 minutos menos de duración).

El uso repetitivo de elementos y temores asociados al cristianismo, así como la incorporación de las tiernas huérfanas genera una afortunada dinámica de inocentes terrores nocturnos y travesuras infantiles que probablemente sea una de las claves de la película. La contrapartida es, como tantas otras veces, la interpretación algo forzada de las pequeñas, especialmente la de Lulu Wilson y Talitha Bateman.

Tampoco importa mucho: la calidad de las interpretaciones rara vez es marca característica del cine de sustos. En cambio, un elemento fundamental de este tipo de películas, el diseño de sonido, es jugoso y enriquecedor. No olviden ver Annabelle: Creation en una sala con un buen equipo sonoro si quieren empaparse bien de su elaborada atmósfera.

Al igual que en casi todas las cintas de terror a medida que pasan los minutos Annabelle: Creation se va convirtiendo en un festival de coches que no arrancan y gente que toma decisiones absurdas (ninguna película de terror sin alguien que suba por la escalera en lugar de salir pitando de la casa, no señor) en los momentos más inesperados. Que quiénes vamos a ser nosotros para juzgar cómo se va a comportar alguien cuando le persigue el mismísimo demonio; pero si dichos sinsentidos los implementan menores de edad, como que no son tan chocantes.

Aún así, algunas escenas del tramo final se vuelven repetitivas y algo machaconas, con distintos grupos de huérfanas huyendo de (¿varios?) demonios por las distintas secciones de la casa de los Mullins. No obstante, el juego de tensiones y misterios que se va desarrollando hasta llegar a dicho punto es suficiente para pasar un buen (mal, según se mire) rato.

Al final, la cinta entretiene sin necesidad de dejarlo a uno un par de noches sin dormir, cosa que los no aficionados al género agradecerán profusamente. Aunque Annabelle: Creation acaba enlazando con el arranque Annabelle, no haber visto ésta o las otras películas de Expediente Warren no supone ningún lastre para su disfrute. Terror digno y sin complicaciones para ver mientras pensamos en nuestro disfraz de Halloween.

