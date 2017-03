El grupo de folk anteriormente como Animic ha sido interceptado por una horda de cables, máquinas de ritmos y technofilia abrasiva. No os preocupéis, el combo catalán pedía a gritos una mutación tras superar episodios personales especialmente cruentos: un cambio lo suficientemente radical y significativo que o los deje fuera o les abra las puertas de una reconquista del espacio alternativo que genere tanta estupefacción como fanatismo. Y, creednos, con Skin consiguen ambas cosas.

Fin de la madera: esto es zona de cables

Y es que si antes, para hablar de Animic, teníamos que mirar en un radio de folk bosquejado, el mismo de Fleet Foxes, Iron & Wine, Father John Misty o The Decemberists; ahora el radio selecciona todo con CTRL + E y aprieta el botón de SUPRIMIR sin dudarlo para (sic) mudar la piel de la forma previsible posible. No queda apenas nada de aquella alegoría de tradición neofolky en las composiciones del quinteto: si acaso, algunas de aquellas sombras oscuras que invitaban a pensar en una concepción ritual de sus músicas, una auténtica alegoría negra. Pero ahora, más cerca de las misas negras de Crystal Castles, Grimes, SALEM o Austra que de aquel reverberante olor a madera mojada de discos como Hannibal o Hannah.

Orbitando territorios como la witch house, el synthpunk, el cyberpunk, el electroclash y etiquetas de oscuridad techno similares, la nueva vida de Animic se menea en esos derroteros: ritmos que deconstruyen el drum’n’bass casi como si de una revisión de Prodigy se tratase (Slave), pátinas gravitantes que a veces se insinúan más cerca de la música de club que de la canción pop (Glass) y a veces consiguen quórum (Inhuman), momentos dreamy que se debaten entre Enya, The XX y Björk (Silence y Hidden) o arranques industriales con la soga atada en corto con el sonido del Violator de Depeche Mode o el The Downward Spiral de Nine Inch Nails (Whales o TV).

¿Son los cables la nueva madera?

Animic