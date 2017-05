Donde hubo fuego, queda ruido. Ruido del bueno el que han hecho las cenizas de los extintos Siamese Queens, de la que ha derivado el nacimiento hace un año de Animal Youth, un combo belga que explora las cavilaciones de sonidos como la dark wave, la new wave o el fuzz reverberante de iconos del noise y el shoegaze como The Jesus and Mary Chain o My Bloody Valentine, pero sin perder comba a esas atmósferas pérfidas y melancólicas de The Cure o Cocteau Twins.

Ahora, a tan solo unos meses de comenzar a dar sus primeros conciertos (tocaron por primera vez en directo en octubre), el trío presenta Animal, un ejercicio de debut que continúa la senda del iniciático EP Youth, y con el que pretenden convertir el ruido de la melancolía en un ensoñador manual de pop de tintes nuevaoleros pero tan meditabundos y oníricos como automáticos. En Notodo te lo traemos en exclusiva: escúchalo aquí antes de que se ponga a la venta el próximo sábado 27 de mayo.

Animal Youth