Puede que ahora y desde hace pocos años el nombre de Angélica Liddell se haya hecho un hueco entre la literatura española, pero esto no siempre fue así. Lo presuntamente rebelde y agitador está muy bien visto dentro de los límites de lo correcto, algo que por unos minutos nos hace sentir distintos pero que acaba ahí, desaparece como mucho tras pocas horas de experimentarlo.

Sin embargo, lo visceral, lo incómodo, los temas tabú con los que la gente prefiere girar la cabeza hacia otro lado, porque son realmente los que te dejan jodido, es mejor que sean olvidados, no sea que nos hagan reflexionar. Es muy fácil romantizar el dolor y la autodestrucción, pero cuando te lo presentan tan crudo como es ya no hace tanta gracia y, eso es, lo que Angélica Liddell hace.

Del exilio a cerrar las bocas de la dramaturgia española

Angélida Liddell, además de escribir teatro que es por lo que más se le conoce, también ha escrito poesía, narrativa, creado performance y es actriz y directora de escena y, además, como dato interesante, fue bautizada en la misma pila que Salvador Dalí. Desde temprana edad comenzó a escribir obras de temática trágica que ya dejaban ver cómo sería su evolución como artista.

Estudió en uno de los Conservatorios de Madrid que no tardó en abandonar (esto a título personal y sin acritud: en la mayoría de los conservatorios te castran la creatividad y veo muy coherente su elección), después se licenció en psicología y arte dramático. En 1993, junto a Sindo Puche, creó la compañía Atra Bilis con la que estrenaría numerosas obras con las que ha ganado premios como el Valle-Inclán por El año de Ricardo y el de Dramaturgia Innovadora Casa de América con La pasión anotada de Nubila Wahlheim.

¿Y con esta trayectoria cómo se explica que no se le haya reconocido en su propio país hasta hace pocos años? Como decía en la introducción su arte ha sido demasiado honesto y brutal para los señores que aquí dirigen el cotarro, y si añadimos que es mujer ¿cómo iba a reconocer el círculo de hombres que una mujer cis iba a estar por encima de su altura? Esto le llevó a buscar su hueco en otros países, según sus palabras:

“Utilizo el teatro para encontrarle un sentido a la vida. Por eso es más importante que la vida. Porque gracias al teatro organizo el dolor, y lo comprendo”

Esta postura ha sido entendida en países del resto de Europa, lo cual le encumbró hacia el éxito. Y ya después de ganar premios y que en el resto de países se le reconociera como una escritora brillante optaron por “cederla” (de una forma un poco paternalista) el puesto que merecía, y más que nada por el apoyo de su público.

Dolor, sangre, violencia y catarsis

Los temas principales que vertebran sus obras son la violencia, el deseo de muerte, autolesiones (en una obra se autolesiona en el escenario directamente, ríete tú de Lady Gaga y la artista que contrató para que le vomitara encima líquidos de colores), la visión cruda y dramática de la vida, la transgresión, el sacrificio, el concepto distorsionado de lo sagrado y el sexo como elemento de autodestrucción y no sólo como algo placentero. Todo esto tratado desde una visión real, sin romantización, desde toda la crudeza de lo que es experimentarlo en las propias carnes.

“¿Qué es la obra de Liddell si no un acto de expiación y una forma de dar salida a su propio dolor y sus demonios internos?”

En su literatura no hay fantasías de lo bonito que es cortarse, de no poder salir de la cama, de estar días sin ducharse. En su literatura esto lo plasma tal cual es, como una experiencia horrorosa que no se esconde bajo el cliché de “lo que no te mata te hace más fuerte”, lo que no te mata te hacer seguir teniendo una vida en la que te chocas directamente contra el mismo muro y cada vez más fuerte. Sus palabras desgarra y entre tiro y tiro a bocajarro te mete letras de La Oreja de Van Gogh.

Como punto final, y como no quiero destapar más datos sobre sus obras (porque hay que leerlas para comprender toda la palabrería que he soltado), entre todas las referencias musicales que podemos encontrar en sus diferentes publicaciones Carlo Gesualdo hace su aparición, compositor italiano del renacimiento en cuya biografía encontramos asesinatos a su primera mujer y uno de sus hijos, actos masoquistas y flagelaciones con los que intentó expiar sus pecados para, finalmente, acabar suicidándose.

¿Y qué es la obra de Liddell si no un acto de expiación (pero no como tal según su definición, como acto de plasmar lo que algunos llaman “locura” que, por otro lado, es una forma bastante errónea e insípica de llamarlo) y una forma de dar salida a su propio dolor y sus demonios internos?

