Ángel Stanich pide pastillas y Toro de la Vega en ‘Mátame camión’, su nuevo single

“¿Qué dirá la prensa si no haces entrevistas? ¡Que digan lo que quieran! ¿Acaso hay un motivo por el que deba retratarme por este amor tan repentino por inmolarme?”, canta Ángel Stanich en Mátame camión, un himno suicida con tanto de autobiográfico como de referencias a la icónica Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda y que no, no es una versión del clásico de Los Enemigos. Esa frase, precisamente, es puramente autobiográfica: lleva todo este tiempo sin ofrecer ni una sola entrevista promocional.

Y es que Stanich, que lleva tres años sin publicar nuevo disco largo (aunque sí publicó dos EPs de cuatro canciones en los últimos dos años), pide Toro de la Vega y un buen compendio de vías para morir forzosamente con un sonido que invita a pensar en un Stanich que se reiniciará en su sonido, mucho más recto y rockero, acercándose a registros como los de León Benavente o El Columpio Asesino.

En cualquier caso, saldremos de dudas el próximo 6 de octubre, cuando Sony Music vuelva a publicar la nueva referencia del cantautor folkrockero cántabro.

Últimos deseos