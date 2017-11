Mientras pasaba algunos de sus primeros quince años en España, Andy Chango comenzaba a ser conocido en Argentina a principios de siglo por unas declaraciones en las que se definía como politóxico y reabría en la televisión de su país el debate sobre la legalización de las drogas. Tardaría una década en volver, pero finalmente lo haría cinco años atrás. Tras trabajar en radio y televisión, el polifacético músico y agitador argentino ha decidido regresar al país que lo adoptó durante quince años.

Y la primera (nunca mejor dicho) piedra de su regreso a los escenarios no es ni con un disco ni con un concierto, sino con El hombre nada, un espectáculo unipersonal a medias entre el monólogo, el musical, el falso concierto, el stand-up y la exhibición de la “Filosofía Chango” que se puede ver en el madrileño Teatro del Barrio los próximos 11 y 19 de noviembre y 3 y 7 de diciembre [las entradas aquí].

Nosotros nos reunimos con Andy Chango en un bajo del Madrid de los Austrias, mientras picaban boniato sobre una tabla de madera como si se acabara el mundo y el artista argentino respondía preguntas sobre política, filosofía, televisión, drogas, fama, rock and roll, estados vitales, demencias temporales y sí, también sobre su show, mientras se bajaba una botella de vino a palo seco.

Viviste en España casi 15 años, y hace unos años decidiste volver a Argentina. Ahora regresas a España, siguiendo el ping-pong. ¿Qué recuerdos tienes de cómo dejaste España y cómo te lo has encontrado a tu vuelta?

Exactamente igual. En Argentina todo cambia todo el tiempo, sobre todo los precios de las cosas. Y volver a España después de cinco años y que la cerveza siga valiendo 0,66 € en el Supermercado Día, para un argentino es una locura, es como si hubieran puesto pausa. Pero eso pasa no sólo en lo comercial, incluso en lo humano: en los bares, los amigos… No sé si es bueno que siga notando todo igual…

¿No lo notas más revolucionado todo? Al menos en el ánimo sociopolítico… Sí que han pasado cosas estos cinco años.

Yo llegué en mayo de este año y noté todo igual. Quizá si hubiera llegado ahora, con todo lo que está pasando en Cataluña, sí podría pensar que está todo medio revolucionado. Esto, de todos modos, es un episodio puntual, un episodio televisivo. A otros niveles, es una fantochada absoluta: revolucionarios con dinero, un gobierno choto y cobarde, es todo un espanto, no hay ninguna revolución de ningún tipo: para que exista una revolución tiene que haber pobres y clases oprimidas, y en Cataluña no las hay. Esto fue todo un equívoco que al final terminó reforzando a la derecha. Es penoso.

¿Cuál fue tu motivo para volver? Supongo que el hecho de que tu hija siguió viviendo aquí tiene que ver; pero no sé si también tiene que ver con que tú habías estado trabajando en los últimos años en la radio Nacional Rock y el programa Duro de domar, ambos vinculados al kirchnerismo. ¿Ha tenido algo que ver el cambio de ciclo sociopolítico?

Mi principal motivo para dejar la Argentina es la Argentina; como mi principal motivo para dejar España cuando la dejo es la propia España. Me aburro de los dos lugares, ninguno es súper entretenido: no estamos en Disneyworld, son dos países muy pesados a nivel institucional o político. La juerga sí que siempre es la misma: en cualquier bar de Buenos Aires o Madrid lo podés pasar igual de bien. Pero todos los países son un coñazo… bueno, todavía no probé en Bali o en alguna república tropical…

¿Tienes ganas?

No. Bueno, sí, para ir de vacaciones. Pero pretendo mantener mi equilibrio entre Argentina y España porque después de tres o cuatro años me voy aburriendo de los dos lugares. Mi plan es estar alternando, viviendo unos años en uno y otro país. Estoy algo limitado, sólo hablo español y en Estados Unidos no puedo entrar, además de que me da miedo la frontera: cuando hice el disco Salam Alecum celebrando ciertas cosas supongo que no habrán caído muy bien allí. Tengo una hermana viviendo allí, pero no me animo ir a visitarla. Me interesa más México o Colombia… pero entiendo que para trabajar y por mi personalidad me toca Argentina o España.

Probablemente lo que más visibilidad te dio en estos años en Argentina fue la sección “Chango feroz” dentro del programa Duro de domar. Ya habías hecho algo similar en El Intermedio. ¿Tu idea es alternar tu faceta de artista polifacético y presencia en España?

Trabajar en televisión es muy interesante, pero sobre todo a nivel económico. Ojalá pudiera estar en un programa como El Intermedio. En Argentina fue todo mucho más duro: aquí en El Intermedio nunca me decían lo que tenía que decir, era un equipo de trabajo mucho más relajado; pero también es verdad que yo no tenía experiencia en televisión más allá de alguna entrevista que me habían hecho en Argentina y que había tenido mucha repercusión mediática.

Ahora, en este trabajo que tuve en Duro de domar, me fogueé sobre la marcha y acabé haciendo un oficio y teniendo reconocimiento: incluso me nominaron a los Premios Martín Fierro, los más importantes de la televisión argentina. Lamentablemente, cuando colaboré en El Intermedio no tenía experiencia: si me llamasen ahora se encontrarían con un monstruo televisivo, con muchas más tablas. En Argentina fue más difícil: los medios están tan politizados que sentía demasiadas presiones a la hora de hacer las notas.

¿Te molestó que te asocien al kirchnerismo? Nunca hiciste explícito tu apoyo al antiguo gobierno, pero los lugares donde trabajaste de una manera más mediática sí estaban vinculados de alguna manera al ideario kirchnerista. Allá enseguida te ponen un sambenito…

Bueno, pero no me lo puse yo, que es lo que me deja la conciencia tranquila: me ocupé personalmente de ser siempre yo. No esquivé nada, me dediqué a ser yo. Pero me manipularon un poco y acabé pegado a una historia que, en cuanto vino otro gobierno, quedé un poco en fuera de juego.

Argentina es tremenda en ese sentido; es muy parecida a la Italia de Berlusconi: los medios son a favor de o en contra de, pero siempre tenés que tener la camiseta puesta. Y yo no me dedico a eso: me gusta criticar a los dos lados, hacer reír y muchas cosas más. Por eso ojalá tuviera oportunidad de hacer televisión en algún medio que sea mucho más libre y no esté manipulado por la política porque nos vamos a divertir muchísimo.

Por lo pronto, ahora estás presentando El hombre nada en el Teatro del Barrio, un unipersonal con algo de monólogo, algo de stand-up, algo de musical, algo de show de variedades. ¿Te cansaste de hacer discos? ¿Tomaste distancia de ese formato? ¿Por qué volver con este formato?

Más que distancia de los discos, tomé tiempo, que al final es lo mismo: hace quince años que no grabo un disco de rock, y hace nueve que grabé el de Boris Vian, que era más de canción jazz. No tomo distancia, pero es evidente que ha pasado el tiempo y que en ese tiempo he estado haciendo muchas otras cosas que no tienen que ver con las canciones o los discos. El hombre nada refleja perfectamente mi situación actual: me di cuenta en la televisión que me gusta hablar y hacer bromas, hice reír mucho a muchos argentinos.

Me gustaba mucho cuando me paraban por la calle no para recordarme por cuando hablaba de las drogas o por mi amistad con Calamaro; sino para decirme que los hacía reír. Este formato tiene esa intención: hacer reír a la gente. Pero también tiene algo de adaptación a la realidad: “el hombre nada viene sin nada, con su teclado y sus bromas”… y el espectáculo refleja perfectamente mi situación actual. Pero refleja sobre todo mi deseo de hacer reír que el de hacerme desear o adorar, como pareciera ser que provocan los artistas del rock o del pop. Prefiero estar más cerca del humor que de la idolatría o la pose. Hacer reír es lo más lindo que me pasa en la vida.

Cuando hicimos el preestreno del show en Galicia, cuando la gente se reía con mis ocurrencias (que, por cierto, son bastante retorcidas y críticas) sentía 180.000 veces más felicidad que cuando me para alguien por la calle por estar en la tele o por recordarme por mi faceta de músico de rock.

¿Te sientes más cerca de lo que supone ser un comunicador desde un concepto de show más afín al teatro contemporáneo; que al de un artista que forma parte de la escena rock o musical? Cada una tiene sus connotaciones, y por lo que dices te sientes más identificada con la primera de las vertientes…

Absolutamente. Pero porque creo que el rock y el pop es una farsa muy grande: ensayás cuatro meses y después te pasás un año tocando las mismas doce canciones con los mismos gestos. Yo me aburro muy fácil: necesito siempre el cambio, la espontaneidad, el verbo: no me conformo con una canción, y hablar es perfecto para eso. Otra cosa es que sea interesante para los demás. Por ahí esto me viene bien a mí y para los demás es un coñazo infernal.

Pero creo que gracias a la dirección de Pepe Miravete, al esfuerzo y a achicar ese abismo entre lo que yo quiero hacer (que es tomarme cinco copas y decir cinco gansadas) y el trabajo y el análisis de los textos, aprender los movimientos básicos de la actuación… todo este trabajo está conduciendo a que la gente se ría de verdad, que es lo único que me importa. Prefiero generar risa que sentimientos como la admiración o el respeto.

¿Y te molestaría que la gente te empiece a reclamar canciones que tienen 15 años o más y de las que te sientes relativamente distanciado?

No me molestaría porque me pasa a un lugar muy menor: hay algún que otro fan que escribe de vez en cuando. La realidad es que la tele es una máquina infernal que cuando salgo a la calle por Argentina y todo el mundo me paraba, pero después no era un artista especialmente convocante por mi música; y aquí en España tampoco, nunca pasé de las 200 personas en la Sala Clamores. Sí que hay un puñado de “fans”, que es una palabra penosa, sobre todo para alguien que odia el fanatismo en todos sus frentes: pero prefiero un fanático de la libertad o del independentismo que un fanático de Bunbury o Sabina. El fanatismo es horrible siempre.

Sin embargo, aún diciéndote todo esto, no tiene mucho sentido la respuesta porque en el show estoy mezclando las dos cosas: me tomé el enorme trabajo después de diez años de componer tres canciones para acompañar los monólogos, más otras cuatro que seleccioné de mi pasado. Canciones hay, lo que no hay es banda.

Ahora eres más autosuficiente que nunca. ¿Te sientes así también?

Bueno, es “el hombre nada”, que va con su maleta, su pie de teclado y sus bromas: es el concepto del espectáculo, no necesito ni industria ni banda ni nada. Otra cosa es que, por supuesto, si con Candy Caramelo, Toni Jurado, José Nortes o Ariel Rot se tercia hacer un concierto cada año con grandes músicos amigos, como hacía en Argentina, lo paso de puta madre; pero es un placer personal… otra cosa es el placer estético o intelectual que eso me genera: mentalmente, tocar los temas que hice hace quince años o componer otro igual al que hice hace quince años no me produce ninguna satisfacción, es sólo un placer del momento.

Por supuesto que tener a 200 flacos aplaudiendo, algunas chicas gritando tu nombre y subir con una súper banda a tocar rock; pero a mí a esta altura de la vida no me da ninguna satisfacción intelectual. Pero nuevos desafíos como escribir el libro, hacer monólogos e internarme con el director Pepe Miravete a tratar de aprender los rudimentos de la actuación o aprender a escribir me motivan intelectualmente: el rock sólo me motiva sensorialmente.

Hablas del libro, Indianápolis (Planeta, 2016), en el que te metiste casi 9.000 kilómetros cruzando Argentina y acabaste plasmando esa experiencia en un libro. ¿Son proyectos hermanados el libro y el espectáculo?

Están hermanados, pero no por los 9.000 kilómetros, porque en realidad hice trampa y tomé aviones (risas), pero hubo muchos en furgoneta. La causa directa es que al escribir una novela solté mucho la pluma, y fue ahí que se me ocurrió escribir unos monólogos, me pareció mucho más fácil. Pero estos monólogos no vienen de una situación oral, sino de una situación escrita, surgida después de pensar que si había escrito 300 páginas para una novela podía escribir 20 páginas para un monólogo. De hecho, creo que puedo escribir 580.000 monólogos más.

Es más, ahora tengo apalabrado otro libro con la Editorial Planeta y voy a usar el mismo método que el de escribir monólogos: usar parte de los ya escritos e ir escribiendo sobre distintos temas. Me di cuenta que escribir es mi manera de expresión más certera. No tengo el talento de los grandes músicos, aunque he trabajado con muchos de ellos, tanto de rock como de jazz: creo que compongo buenos temas pero donde realmente se muestra mi fuerza es en el verbo.

En el fondo, por más que estoy muy orgulloso de los discos que hice, tanto el de las drogas que compuse aquí en España como el que publiqué antes con mi banda Superchango en Argentina, el trabajo que hice por rehacer textos de Boris Vian en clave jazz, e incluso el del Capitán Angustia que hice con Ariel Rot; creo que los músicos que conozco tienen algo más musical que yo, algo más talentoso y visceral en lo musical. Ya me lo decía Norman Hogue, un gran trombonista que formó parte de mi banda pero que también tocó con Dizzy Gillespie y Tito Puente: “tu don es el verbo”. Y yo no sé si es un gran don, pero yo me siento el Keith Richards de las palabras, al menos por comparación: está tan penosamente muerto de chispas, de verbo y de ideas el mundo que mi deber es hablar.

Tocas muchos temas: desde la paternidad o el sexo hasta las drogas, la familia, la religión… Es como si plasmaras la “filosofía Chango”, como si fueras un pensador lírico al estilo de Antonio Escohotado.

Sí, pero hay una gran diferencia: mi filosofía está muy relacionada con la risa, la contradicción, el alcohol (aunque en el espectáculo no beba), la locura… Si hay algo que detesto es la solemnidad. Y la principal diferencia con cualquier otro pensador es que no me tomo para nada en serio el discurso. Antonio [Escohotado] me parece un genio total, y podría hablar por mí en prácticamente todos los temas, que estaré de acuerdo en lo que dice: no sólo en el tema de las drogas, sino sobre la libertad, el cosmos o lo que quiera. Pero hay cierta solemnidad que me toca las pelotas, incluso en gente a la que quiero como Antonio. El mundo está tan pelotudo que para cuestionarlo no hace falta ser un gran filósofo: prefiero hacerlo desde una cosa más terrenal, natural.

Pero los temas que tratas sí tienen un peso muy reflexivo. ¿En serio tu único fin es hacer reír? Aunque lo envuelvas de broma hay mucho discurso en las cosas que dices.

Lo que estoy haciendo en este espectáculo es tratar muchos temas con los cuales soy súper crítico y me generan mucho dolor, desde la historia de la humanidad a la presión, el sexo, el sistema, los gobiernos, la inmigración… Es verdad, tienes razón, no es que sólo quiero “hacer reír”: quiero sublimar el dolor, convertir en risa la angustia. Esas pequeñas angustias que yo tengo me hicieron escribir los textos para reírme sobre eso, y considero que gran parte de las personas también la tienen. Me gustaría que la persona que venga al teatro piense: “joder, está diciendo las cosas que no me atrevo a decir: mira lo putas que la estoy pasando y este flaco me lo está explicando perfecto”. Tanto si no tienes una erección, si estás cansado del trabajo, si no soportas a tu familia, si tienes problemas de amor… me río de mis propias desgracias, que son desgracias universales, y busco una catarsis liberadora.

No es humor propiamente dicho: si fuera humor a secas sería Gaby, Fofó y Miliki o estaría trabajando en El Hormiguero. Esto es una mezcla de humor y odio: casi todo lo que odio de la sociedad, en vez de ponerlo en un lugar negativo como podría ser el punk-rock, lo hago desde un lugar de alegría y divertimento. Ese es el valor que tiene el espectáculo, además de que está macerado con algunas músicas. Porque el género del monólogo me parece bastante penoso: yo no iría ni en pedo a ver un flaco hablar; pero si además de hablar me toca unas canciones y me hace reír y pensar, se consigue dar con un espectáculo que no existe.

En tus discos no sólo era frivolizar sobre las drogas o las penurias propias y ajenas. Había un fondo reflexivo, pero que quizás quedó escondido detrás de la imagen creada sobre ti. ¿Crees que, sobre todo en Argentina, se ha reducido tu figura como artista en favor de esa imagen de mediático?

Ojalá, porque si me redujeron es perfecto: una reducción es la máxima concentración de un producto. Cuando reduces algo, más que reducir su potencia la aumentas. Aumentas el sabor y la sustancia. Un buen guiso o cualquier salsa la dejas un rato en la sartén y se queda concentrada. Yendo a un punto más tóxico, cuando los yonquis reducen la cocaína con bicarbonato al cristal también están concentrando más poder

Me hace recordar todo esto a un muñeco que le había comprado a mi hija cuando era chiquita; creo que se llamaba Pelón, y era una patata que al echarle agua le salía pelo, que en realidad era césped. Yo quizás soy como ese muñeco: así que cuando empiecen a echarme agua no saben el árbol con el que se van a encontrar.

¿En algún momento tú mismo viviste una confusión entre persona y personaje, entre Andy Chango y Andrés Fejerman? ¿Cómo te llevas tú mismo con la figura que creaste?

Mi única preocupación es la indiferencia. Es verdad que en Argentina soy popular, pero en España me estoy enfrentando con una realidad, y que más allá que muchos artistas y managers me valoran, popularmente no soy una figura conocida. Por eso tengo mayor margen de libertad, pienso en que lo que estoy haciendo esté bueno, y que cuando la gente vaya al Teatro del Barrio a verme salga de ahí riéndose, habiendo visto un espectáculo que lo movilice.

A los 47 años es difícil empezar de cero. No es que soy Calamaro y aunque esté desaparecido unos cuantos años, vuelve y te llena un estadio tocando los temas de siempre. Yo, aunque parezca increíble, estoy empezando de cero, porque además me dedico a diferentes cosas y el tema de monólogos lo tengo virgen: acá no tengo fans, y esta apuesta buena es puro capital interior, capital creativo, sin apoyos de nadie.

Es un caldito reducido que creo que puede cautivar a media España, pero no hay nadie a quien pueda defraudar: no trabajamos sobre lo que ya está hecho, sino algo que cualquier tía abuela, bisabuelo, gallego, madrileño de 20 a 80 años va a poder disfrutar y reírse. Es un capital interno, como debería ser siempre en los artistas, incluso para los consagrados: empezar siempre de cero con un producto virgen que emocione a la gente no por lo anterior ni por el apoyo mediático sino por lo que simplemente es.

Andy Chango