Hace unas semanas, Andrés Suárez, posiblemente uno de los últimos cantautores de masas que ha parido nuestro país después de haber guardado distancia con el género que más artistas de calibre y proyección internacional hemos parido, anunciaba que el próximo 26 de mayo publicaría nuevo disco, que además irá mostrando en showcases por trece ciudades de España entre los que hagan el pre-order del disco.

Que se titulará Desde una ventana, que lo publicará Sony Music, que ya podíamos escuchar esa suerte de rock de autor que es El corazón me arde y que, del mismo modo que su álbum más icónico, el directo Moraima, ha estado grabado en directo; en esta ocasión en los estudios MusicLan. Y ahora el de Pantín nos deja escuchar un segundo adelanto, Dama que pinta en el sur, un cuadro hecho canción sentida que aprovecha las dinámicas del directo que tan bien controla el gallego.

El propio Suárez ha confesado a través de su perfil de Facebook que “necesitaba volver a hacer un disco así. Si amo tocar en directo, ¿por qué no hacerlo en un estudio de grabación? Me fui a un estudio lo suficientemente grande como para grabar con mi banda tocando a la vez, mirándonos, y que pudiera venir público a sentirlo lo más cerca posible. Una vez grabé un disco así y sigo sintiendo orgullo al escucharlo; Volver a aquel formato después de algunos libros, lenguajes, lenguas y vino. Ha sido increíble. Realmente creo que no he hecho un disco como Desde Una Ventana. No he sido tan “yo” en toda mi vida”.

Cuadro de autor