Probablemente sea muy difícil de encontrar un artista de la productividad e influencia del argentino Andrés Calamaro en las últimas décadas. Pero, también es cierto, que, tras asentar su vida en la última década, sobre todo a partir de la publicación de La lengua popular, un álbum de reconciliación con un público que creía que aquel compositor superdotado había perdido facultades, El Salmón ha ido espaciando sus movimientos, y se ha movido en múltiples direcciones.

En esta última década se ha permitido varias licencias: un álbum de rock and roll de libro (On the Rock), otro que nos regresaba al cancionista romántico y de momentos brillantes y otros de regocijo en sus marcas más conocidas (Bohemio) y otro que jugaba al despiste, entre el Calamaro más experimental y el recuperador de joyas perdidas (Volumen 11); pero también publicó tres álbumes en directo (uno junto a Fito & Fitipaldis y otro junto a Enrique Bunbury); y hasta se recreó en su pasado con tres recopilatorios de raíces diferentes (uno de ellos, llevando su cancionero al formato crooner jazzy); pero, en todo momento, el de Avellaneda se mostró en movimiento.

Ahora, regresa con un nuevo armamento de canciones. Posiblemente, su primer álbum de canciones netamente nuevas desde Bohemio, publicado hace cinco años, ya que Volumen 11 era, como dijimos, un compendio de descartes y rearmes de canciones nunca antes editadas. Aún no se sabe la fecha exacta de la publicación del disco, pero se prevé que sea antes de acabar el año.

Lo que sí conocemos es cómo suena y cómo se ve el primer single: unas Verdades afiladas que nos traslada al rock and roll de autor que practicaba con Los Rodríguez, en un medio tiempo que exalta sus marcas más reconocibles. Para el videoclip, dirigido por Diego Salpurido, el argentino juega a ser una suerte de Travis Bickley (el personaje de Robert De Niro en Taxi Driver) y cuenta con la participación del boxeador argentino Látigo Coggi y el hijo de éste.

Salmón & Roll