En sus más de 25 años de historia, la formación inglesa Anathema ha pasado del death/doom al metal gótico y, de ahí paulatinamente, a una posición bien establecida y respetable en el bando más mainstream del rock progresivo. Dicho sonido se ha ido refinando en la presente década, con Weather Systems (2012) pieza más destacable de su concepción accesible y emocional del rock de herencia oscura. Con The Optimist (2017) dan a dicho sonido una nueva vuelta de tuerca más madura, menos arrebatada y que, además, conecta narrativamente con A Fine Day To Exit (2001), el disco que supuso el punto de inflexión desde el que Anathema se pasaron del doom al rock progresivo.

Anathema ha pasado por numerosas alineaciones desde principios de los 90, aunque siempre con los hermanos Cavanagh como núcleo. La actual formación, que incorpora numerosos teclados y varias voces, está configurada para apostar por los sonidos sinfónicos, de conmovedora amplitud y capacidad épica, así como el evocador lirismo que se produce cuando se encuentra un equilibrio acertado entre una voz masculina y otra femenina. Y, no contentos con eso, en The Optimist hay un interés claro por extender dicho sonido aún más allá, con inteligentes coqueteos con la electrónica y hasta con el jazz.

The Optimist gira en torno a la desaparición de alguien. A las coordenadas en las que el “optimista” del título se esfuma hace referencia el primer corte, 32.63n 117.14w, que nos remiten a la playa de San Diego que aparecía en la portada de A Fine Day To Exit. Lo que sigue es casi una hora de enigmático viaje siguiendo los pasos del tipo que desapareció en la portada del disco que Anathema publicaron en 2001. ¿Qué fue de él? ¿Por qué se esfumó? ¿Ha cumplido sus sueños?

El viaje empieza oscuro y misterioso, con pinceladas de rock electrónico e industrial en Leaving It Behind. En Endless Ways Anathema nos muestran, apoyándose en la deliciosa voz de su vocalista femenina, Lee Douglas, la faceta romántica, épica y emocional que nos ha dado los mejores momentos de sus últimos discos, como lo fueran Untouchable Pt. 1 y Pt. 2 en Weather Systems (2012) o Ariel en Distant Satellites (2014). Si bien el espíritu es el mismo que el de entonces, Endless Ways parece hacer un uso más inteligente de la rítmica y se deja llevar por progresiones algo menos facilonas.

“Back to the Start constituye un repaso de todo lo que es Anathema hoy en día: épica sinfónica, introspección, guitarreo y un toque de misterio”

Los siguientes cortes se desarrollan serenos, ricos en diálogos entre teclados y guitarras que contribuyen para ir generando una atmósfera intrigante. Los sintetizadores de San Francisco aportan un aire de lejana ciencia-ficción a la historia y constituyen un interludio instrumental amable que, si bien uno no es consciente de necesitar, ayuda a homogeneizar el ritmo de The Optimist. Springfield lleva el disco a otro nivel, con una evocadora y atronadora profusión guitarrera.

El viaje cada vez se va volviendo más interior, y la carga dramática de Ghosts o Close Your Eyes (que incluso tira inesperadamente de sonidos jazzeros) entra en contraste con el ascendente tempo de Can’t Let Go, que va construyendo capa a capa un delicioso entramado de cuerdas que sería perfecto de durar un minuto menos. Aún así, lo mejor está por llegar. Esos siete minutos con los que Back to the Start cierra The Optimist constituyen un repaso de todo lo que es Anathema hoy en día: épica sinfónica, introspección, guitarreo y un toque de misterio en un tema redondo que nos deja claro que Anathema llevan toda esta década en un estado de forma inmejorable.

La gira de presentación de The Optimist cuenta con un valor añadido: la inclusión de la formación francesa de metal shoegaze Alcest. Con sus bucólicas atmósferas y perfecto dominio del shoegaze más oscuro, constituyen un contrapunto perfecto para la propuesta de Anathema. Podremos verlos en dos conciertos en nuestro país:

Gira

12.10: Madrid. La Riviera (entradas)

13.10: Barcelona. Apolo (entradas)

